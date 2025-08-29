Opinió
Gelats, xocolata desfeta i croquetes
A la plaça del Vi, un dia d’agost, em trobo a la Sílvia. A les dues ens fa il·lusió veure’ns (no diria pas que som amigues, però sí que ens caiem bé, i de tant en tant anem a esmorzar juntes), i busquem una ombra per fer petar la xerrada i posar-nos una mica al dia. No me’n sé estar, i li pregunto com està. «Vaig veure el que vas publicar a Instagram: deus estar fins als ovaris de la gent, no?», li dic. Ella riu -sempre riu, o quasi sempre- i diu que sí, que se’n va fartar, que en una setmana tres persones li havien preguntat si estava embarassada. «Una iaia que no conec de res fins i tot em va tocar la panxa! T’ho pots creure?», em detalla, entre indignada i divertida.
La Sílvia té un fill, i sé, perquè és una persona que t’explica les coses amb molta naturalitat, que fa molt de temps que intenta tenir-ne un altre, però ha tingut diversos avortaments que porta amb una enteresa admirable. A més d’explicar les coses amb molta naturalitat, és empàtica i divertida, i sempre que pot, somriu. Ho ha passat molt malament amb els embarassos fallits, però no l’he vista mai mirar amb enveja o ressentiment a altres dones que sí que han pogut tenir més fills, ni l’he vista mai rabejar-se en el seu dolor.
Per això em va sorprendre tant el seu post a Instagram: «No em miris la panxa. No em toquis la panxa. No em felicitis», començava. I seguia explicant que no està embarassada, tot i que li encantaria estar-ho, i que ha tingut alguns avortaments en els últims anys. «Faig panxa, això és tot. M’agrada menjar gelats a l’estiu, xocolata desfeta a l’hivern i croquetes tot l’any», afegia, i reclamava el seu dret a fer panxa i a tenir més de 40 anys i tenir només un fill, i a seguir intentant tenir-ne un altre.
Mentre seguim a l’ombra de la plaça del Vi, m’explica com un conegut li havia preguntat si l’havia de felicitar. «No, no estic embarassada», va respondre-li. I l’altre va tenir encara el desvergonyiment d’afegir un «Segur?» tan innecessari com punyent. Em poso les mans al cap: «I no li vas preguntar si ell estava segur de no ser absolutament imbècil?», exclamo, mentre la Sílvia riu. «Ja, li hauria d’haver dit això», admet. «És que no sé on té el cap la gent: si estic embarassada i t’ho vull dir, ja ho faré. I si no et dic res, no cal que preguntis, no?», reflexiona. Em diu que ella sap perfectament que fa panxa, i que no ha tingut mai cap problema amb el seu físic: «Em poso biquini, no intento pas amagar-me, no vaig pas buscant roba que dissimuli res», em remarca. «Però arriba un punt que la gent et fa sentir incòmode amb el teu cos», diu. Assenteixo amb el cap. «Ja. Tothom es pensa que té dret a opinar sobre el cos de les dones. Als homes que fan panxota ningú els pregunta si s’han begut tres litres de cervesa». Exacte, coincideix la Sílvia. Ens quedem un moment callades i aleshores comencem a recordar les vegades que gent diversa s’ha permès el luxe de jutjar en veu alta el nostre físic, però no tenim temps per explicar-nos-les totes.
Quedem que a la tardor anirem un dia a esmorzar xocolata desfeta. Que panxa plena, no té pena.
