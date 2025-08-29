Opinió
El Girona? És el futbol modern
L’arribada del City Football Group i de Pere Guardiola i el seu entorn va ser molt positiva per al Girona. Amb ells, el club de Montilivi s’ha acostumat a jugar a Primera Divisió i, fins i tot, després d’una temporada per fregar-se els ulls, va arribar a tastar (sense acabar de gaudir-la) la Lliga de Campions. Socialment, el club és una altra història respecte d’abans de la seva arribada. Només cal recordar les poques samarretes del Girona que es veien pels carrers de la ciutat i de molts altres pobles fa deu anys, i comparar-ho amb les que es veuen ara. En nens, en adults...
Aquest creixement esportiu i social no hauria estat possible sense els diners «de fora». Igual com l’Espanyol no hauria sobreviscut a l’elit sense la inversió d’un xinès a qui van acabar maleint els ossos, o el PSG no hauria arribat mai al cim europeu sense el potencial econòmic qatarià. Ara bé, per si algú no se n’havia adonat: ni l’exjugador de la NFL que ha agafat el relleu del xinès a l’Espanyol era fan de John Lauridsen i Tommy N’Kono; ni Nasser Al-Khelaifi té res en comú amb els aficionats més fanàtics del PSG; ni Marcelo Claure i companyia estan enamorats de les cases de l’Onyar. Per a tots ells, el futbol és una inversió. Un negoci més o menys profitós que els ha de donar un retorn o, si més no, satisfer el seu ego personal.
Els propietaris del Girona gestionen el club com una empresa. Tot plegat, això sí, ben embolcallat: que si «orgull gironí», que si «consell assessor» amb patums locals, que si un exjugador de «president - portaveu que no parla», que si ara una «fundació»... Res que comprometi els balanços econòmics ni que sigui perdurable en el temps un cop ells decideixin -perquè així és el món dels negocis- seguir l’exemple del xinès de l’Espanyol i desinvertir aquí per invertir en un altre lloc.
Així és el futbol l’any 2025. I així continuarà sent. Uns decideixen. I els altres ens il·lusionem pensant que ara sí que els fitxatges de darrera hora seran un gran encert, que l’equip tornarà a jugar molt bé a futbol i que, aviat, presentaran el projecte d’un nou estadi. Il·lusionar-nos i comprar samarretes. Tampoc ens deixaran fer res més.
