Opinió
L’observatori del paisatge
El dia 30 de novembre de 2004 es va constituir l’Observatori del paisatge de Catalunya. Han passat vint-i-un anys i el dia 27 de juny de 2025 es va celebrar a l’auditori del Palau de la Generalitat un acte de commemoració dels vint anys de l’Observatori que va presidir la consellera de Territori, Sílvia Paneque i en el que hi van intervenir principalment el professor Joan Nogué, fundador i primer director de l’Observatori i Pere Sala actual director. Una de les decisions estratègiques dels impulsors de l’Observatori va ser situar la seva seu a la ciutat d’Olot. El mateix Joan Nogué d’acord amb l’alcalde Lluís Sacrest van inspirar aquesta idea que s’alimentava espiritualment dels mateixos paisatges de la Garrotxa, de la seva tradició pictòrica al voltant del paisatge, del pes tel·lúric dels paisatges volcànics i d’una clara voluntat de mostrar que per equilibrar territorialment Catalunya no calien gaire discursos si es tenien les idees clares i es disposava d’una cartera de propostes tangibles que es podien desenvolupar amb garanties a molts quilòmetres de distància de les grans capitals. I així va ser fa vint anys i ara.
Uns mesos més tard de la constitució de l’Observatori el dia 8 de juny de 2005 es va aprovar la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, més coneguda per simplificar com la Llei del paisatge. Aquesta llei s’inspirava en els principis continguts en el Conveni europeu del paisatge aprovat pels països membres del Consell d’Europa el 20 d’octubre de l’any 2000 a Florència, els incorporava i els aplicava a Catalunya. Precisament tot el capítol III de la Llei catalana es dedicava a l’Observatori del paisatge de Catalunya de tal manera que l’artefacte constituït el novembre de 2004 per impuls de l’Ajuntament d’Olot, el departament de Política Territorial i Obres Públiques, i la Universitat de Girona, adquiria carta de naturalesa a la Llei. En resum, primer va ser l’Observatori i després va ser la Llei. Crec que no és agosarat afirmar que si les coses haguessin anat d’una altra manera i primer hagués sigut la Llei i després l’Observatori probablement la singularitat encara ara excepcional de la seu olotina de l’Observatori no s’hauria produït. És el reconeixement a la capacitat d’anticipació i disrupció, a la visió clarivident del professor Joan Nogué que combinava un bon coneixement de les institucions europees, de les agendes polítiques al voltant del paisatge, dels experts europeus en la matèria, del context acadèmic internacional, dels diferents laboratoris europeus de polítiques de paisatge amb el seus vincles amb la Universitat de Girona i els seus coneixements de les particularitats olotines i els viaranys de l’administració catalana. En definitiva els fets es van produir sense solució de continuïtat i amb una seqüència virtuosa que atorgava a l’Observatori un valor afegit.
L’Observatori s’erigia en un centre de pensament i de coneixement, en un laboratori de polítiques de paisatge. Passats vint anys els resultats tangibles són molt evidents i el conjunt de productes que han sortit de l’Observatori són un crèdit excel·lent de la seva trajectòria. Començant pels Catàlegs de paisatge, un per a cada vegueria de Catalunya, tots aprovats i editats amb profusió d’anàlisi, dades, cartografia i fotografia que esdevenen les eines imprescindibles per actuar preventivament o proactivament sobre aquests paisatges. Subsidiàriament i complementàriament als Catàlegs hem d’esmentar les Directrius de paisatge i les Cartes de paisatge que es deriven també de les previsions de la Llei i que formen conjuntament els fonaments de la doctrina elaborada des de l’Observatori.
Naturalment la documentació que es desprèn de l’estudi de l’Observatori ens posa davant dels valors i de les anomalies dels paisatges i ens proporciona les eines per evocar cadascun dels paisatges amb tots els components que els defineixen en una interacció clara entre la mateixa acció de la natura i els diferents graus d’antropització en funció de la intervenció ordenadora o depredadora de la humanitat.
La matèria d’estudi, el paisatge, és un tema delicat. D’entrada els paisatges canvien i són valors canviants, no pas valors establerts. Les capes del paisatge amaguen diferents realitats de la mateixa epidermis de la terra, fins al punt que a la base mateixa dels paisatges hi hem de situar l’orografia i la hidrografia, tots els accidents naturals emergits de la geologia abrupta o dels sediments seculars, i les interaccions entre els diferents graus d’acció humana, en la configuració del mosaic dels paisatges. Un mosaic, a la base, de boscos i camps. De delimitacions de les propietats successives i les formes de tinença i explotació. I després naturalment hi hem d’afegir tots els factors de la urbanització, intensiva i extensiva, i de la industrialització i la sovint inevitable desindustrialització.
El mosaic dels conreus ens explicita la base canviant de l’observació dels paisatges. Una observació sovint més cromàtica que estructural i que ens obliga a entendre les variacions superficials d’aquesta percepció dels paisatges. Els camps de fenc, de naps o d’userda, i el mar ondulant dels cereals, en contrast amb l’efecte de les gammes de grocs de la colza o els gira-sols. Així, les variacions sovint condicionades per les polítiques agràries europees poden portar a concebre aquests condicionants com a estructurals i perennes de paisatges que són diferents als ulls d’infants i adolescents que ja han nascut amb aquests conreus al costat dels ulls més adults dels que hem assistit al costat de la mecanització de l’agricultura a aquests canvis.
En definitiva l’Observatori aporta les eines; les polítiques haurien de definir les accions per impedir els abusos, per a corregir les anomalies, per a facilitar una manera d’endreçar el territori que ens aporti una regeneració dels paisatges i una reconciliació amb els paisatges sense renúncia a les incrustacions de les capes de la història que hem d’incorporar com a formant part dels paisatges de les nostres vides. Cito un exemple i acabo: les colònies industrials del Llobregat o del Ter no hi han pas estat sempre. Ara hi són buides de la seva pròpia raó de ser, la indústria tèxtil. Naturalment no hem pas d’esborrar aquest rastre nou en un paisatge fluvial mil·lenari, els hi hem de garantir una nova vida, i incorporar-les a la nostra noció de patrimoni.
Sóc conscient que m’he allunyat del propòsit inicial, però per acabar vull ponderar els valors de la continuïtat Joan Nogué-Pere Sala i els valors de la continuïtat territorial d’aquest laboratori de pensament que dia a dia dona fruits saborosos i estimulants.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació