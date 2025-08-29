Opinió
Solidaritat amb Toni Albà
Alegrar-se públicament de la mort d'algú, de qui sigui, és de persona miserable, fastigosa, abjecta i mesquina, però no hauria de ser delicte. El presumpte comediant Toni Albà ha estat denunciat per mostrar a les xarxes la seva alegria per la mort de Javier Lambán, la qual cosa defineix molt més el viu que al mort. De tots dos, qualsevol persona amb un mínim de vergonya i de decòrum s'estimaria més ser el mort, un no pot imaginar pitjor càstig que anar per la vida sent Toni Albà. És més digne ser un cadàver, i això malgrat que, com diria Woody Allen, no sapiguem si en el més enllà és possible menjar un bon filet, i que els déus em perdonin per escriure en el mateix paràgraf Allen i Albà, la llum i les tenebres de l'humor i la intel·ligència.
Alegrar-se d'una mort no és dolent, el dolent és fer-ho públic. Alegrar-se privadament de la mort d'algú no només és lícit sinó que és inevitable, en el sentit que ningú és amo dels seus sentiments. T'alegres que s'hagi mort algú? Què hi farem, serà que no l’apreciaves gaire. I calles, és clar. Fer-ho públic és una altra cosa, aquí és on algú demostra ser un excrement. Com diu el personatge de Luis Tosar a Intemperie, mentre està donant digna sepultura al facinerós que un moment abans ha volgut matar-lo a cops, «hi ha vius que no mereixen respecte; els morts, tots». Entre els primers es troba Toni Albà, i entre els segons s'hi trobarà un dia.
Exterioritzar alegria per la mort d'un home pot fer-ho només una cascàrria humana, altra cosa és que això sigui delictiu. Albà té tot el dret de fer pública la seva joia quan mor algú que no comparteix les seves idees, ja que és sabut que les úniques idees vàlides són les de Toni Albà i els seus, i qui en té d'altres mereix la mort. Ha de tenir aquest dret no només perquè la llibertat d'expressió hauria de ser sagrada, sinó perquè és bo que tots, fins i tot Toni Albà, facin públiques les seves opinions més obscenes i repugnants, si la llei els obligués a callar no sabríem de quina estofa són, això sí que seria un problema. Fins ara, de Toni Albà sabíem només que era un pobre actor sense talent, un humorista sense gràcia i algú que no passa fam perquè hi ha qui el contracta per misericòrdia o per política, si és que no són el mateix. Gràcies a la llibertat d'expressió, ara sabem que com a persona té encara menys valor. Perquè després diguin que la llibertat d'expressió no és útil.
Defenso des d'aquí que Toni Albà pugui expressar amb llibertat les seves opinions més llardoses i immundes, què dic, sobretot les seves opinions més llardoses i immundes, que són les que millor el descriuen. El gran error va ser inventar-nos el que es va anomenar «Delicte d'odi», que va convertir en delicte un sentiment. Els sentiments no han de jutjar-se, si a un el poden castigar per odiar a algú, també el podran castigar per menysprear, per ignorar, per avorrir, per desdenyar, per menystenir i per detestar. Fins i tot per estimar, o no existeix el delicte d'amor? dMés encara: si a un el poden castigar per albergar un mal sentiment, haurien de premiar-lo quan adora a algú, el venera o l'idolatra, cosa que de moment succeeix només quan l'objecte d'adoració és un polític amb poder, això sempre té premi.
Anomenar Toni Albà comediant mediocre seria un elogi, he vist festes de fi de curs amb més gràcia. De fi de curs de primària, dic. El seu humor de tieta ha quedat antiquat fins i tot per als estàndards de TV3, que ja és a dir, de manera que per no acabar menjant gràcies als serveis socials ha de confiar que algú el contracti, no per una qualitat que sempre li ha mancat, pobret, sinó per les burrades que deixa anar en les xarxes socials. A això s'aplica, més trist és demanar caritat, i encara hi ha qui hi cau de quatre potes, l'última és Sílvia Orriols, que l'ha contractat per protagonitzar a Ripoll els actes de la Diada. Orriols sap que contractar amb diners públics li surt de franc, i Albà sap que per cobrar només s’ha de disfressar de rei i insultar Lambán, el que es diu un win-win. Fins i tot els comediants que no arriben a mediocres han de poder opinar lliurement, amb més motiu si les seves opinions els defineixen. Vagi des d'aquí la meva solidaritat amb Toni Albà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació