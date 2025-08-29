Opinió
Pilar Ruiz Costa
Un xicot per a Carrie Bradshaw
Després de vint-i-set anys, nou temporades de televisió, dos llargmetratges i prop d’una trentena de pretendents, Carrie Bradshaw llença la tovallola. Bé, ella… o la cadena, HBO. Molt més pendent de les dades d’audiència d’And Just Like That -la seqüela de la seqüela de Sexo en Nueva York- que d’acabar el que han començat 127 episodis i dues pel·lícules enrere: trobar un xicot per a Carrie Bradshaw.
I res, no hi ha hagut manera. I si ella, rica, interessant i estupenda -i amb l’armari més envejat a banda i banda del Hudson-, no ha trobat el seu xurri, com dimonis el trobaré jo?
Però, aturem-nos, solteres! Abans de llançar-nos en comú a un harakiri sentimental, tinc una teoria: a l’univers Bradshaw, «l’amor tot ho pot», sí, però com en tants altres, encara poden més els diners...
Hi ha hagut un patró en aquestes sis temporades originals, dues pel·lis i tres temporades del reboot: després de patir molt, però que molt molt per amor -i inexplicablement mai per mal de peus caminant dia i nit en stilettos- la cosa acaba en «final feliç», és a dir, traduït de la televisió al carrer: aparellada. Però tot just començar a fer camí la temporada següent… arriba l’amarga ruptura. I aquí la culpa no és tant de la pobra Carrie com de l’equip de guionistes. Encara que, sent honestos, també nostra: les productores donen, al cap i a la fi, el que demanen les audiències.
I aquí convé recordar que enamorament i amor són dos estats emocionals diferents. El primer és una inicial i passatgera pujada de passió i desig. El segon, un altiplà que requereix molta dedicació i temps, total, perquè la passió minvi donant pas a respecte, confiança i compromís. Valiosíssims, sí, però sense l’estrebada de les passions, on anirem a parar. Algú imagina 259 episodis d’una cosa anomenada Confianza de gavilanes o 27 años de Compromiso en Nueva York?
Per això els contes de fades acabaven a «es van casar, van ser feliços i van menjar anissos». Perquè no hi ha públic que demani com van gestionar després l’assumpte de qui baixa les escombraries o les zones limítrofes on està permès fer un pet. I per això, Carrie, la nostra Carrie només pot existir cercant l’amor; mai enamorada.
Tot i això, el final dels finals -almenys ara com ara, perquè a l’era de l’streaming mai diguis mai, digues «fins que les audiències vulguin»- va resultar més indigne que un «Carrie es va casar amb en tal i van menjar anissos. A l’episodi de tancament, la seva editora l’apressa a canviar el final de la seva primera novel·la històrica -després de diversos best-sellers d’una cosa massa semblant a Sexo en Nueva York-: no pot deixar sola la protagonista. «Quedar-se sola seria una tragèdia», li adverteix. Després de vint-i-set anys, nou temporades, dues pel·lícules i prop d’una trentena de pretendents, Carrie té una epifania i escriu: «Epíleg: La dona es va adonar que no estava sola. Estava amb si mateixa». Tururut. S’ha acabat. Mentre la càmera segueix una Carrie, sola però suposadament empoderada, amb un vestit de tul rosa ballant pel passadís de la seva mansió.
Un epíleg injust. Primer, perquè anhela el retorn d’un home que li va advertir que no tornarà. Ella no es tria a ella mateixa: es resigna. I segon, perquè és una traïció cap a l’essència d’una sèrie titulada tataraabuela Sexo en Nueva York. Abans de desdibuixar-se entre tataraseqüeles, tractava de posar en valor l’amistat femenina per sobre del clixé de dones soles programades per ser parells. Entre amants d’una nit, xicots fallits i marits fugaços que seguíem des del foradet del televisor, hi va haver una relació infal·lible: la de les amigues. Un amor veritable, en allò bo i allò dolent, i per a tota la vida.
Però amb els anys i la cobdícia de rascar audiència, l’essència es va desdibuixar fins a degenerar de la seva pretensió primigènia, trencar estereotips, a abraçar el més gran de tots: on la solteria no només és l’excepció... sinó l’anomalia. Perquè, sent justos, la veritat és que Carrie mai no va estar sola: sempre va tenir les seves amigues. Sense mitges taronges, sinó taronges completes.
Tot i això, Michael Patrick King -director i coproductor executiu amb Sarah Jessica Parker, l’actriu que dóna vida a Carrie Bradshaw-, amb prou feines va veure grills. La vigília de rodar el que seria l’últim episodi, la va anar a veure i li va dir: «Crec que aquesta és Carrie, i crec que ja hi arribem». I ella va respondre: «Crec que ja no hi ha més històries que explicar sobre Carrie. Aleshores parem».
I no obstant, s’equivoquen. «La dona es va adonar que no estava sola, estava amb si mateixa» no mereix ser un final, sinó un principi. Perquè una dona que descobreix -als 30, als 50 o als 100- que no està sola, que mai no ho va estar, que ningú necessita un xicot per a Carrie Bradshaw…! Està a punt per llançar-se, de cor i cap, a la vida. I aquesta vida, creguin-me, mereix ser explicada. I si és amb aquestes combinacions de stilettos i vestits tan moníssims… No me la perdo.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació