Opinió
Amy Sabaly l'ha espifiat
Aminata, Amy, Sabaly Balde és una dona nascuda al Senegal, arribada a Catalunya quan només tenia set anys, que afirma ser jurista i que es va integrar a la candidatura de Guanyem Girona Amunt, un pleonasme polític que amaga la realitat: és la CUP, «una organització política assembleària d’abast nacional, que s’estén arreu dels Països Catalans i que treballa per un país independent, socialista, feminista, ecologista i territorialment just. S’articula com a espai útil per totes aquelles persones i col·lectius amb voluntat transformadora que lluiten per la llibertat del nostre poble, amb la intenció de ser un espai de confluència dels moviments populars, en la lluita per l’alliberament nacional i social dels Països Catalans», segons la seva pròpia definició. Coneguda és la seva vinculació institucional amb la Veneçuela del dictador Nicolàs Maduro. Així ens fem una idea molt més clara de per on transita políticament parlant.
El primer mèrit que se li reconeix a l’Amy Sabaly és ser la primera dona negre del Consistori de la ciutat de Girona. El segon, haver muntat un ciri pasqual a Figueres sense cap necessitat. I el tercer, haver provocat un esbronc públic de l’alcalde de la capital de l’Alt Empordà, Jordi Masquef, poc o gens amic dels tuits i encara menys d’aquells que emesos per forasters poden donar una mala imatge de la ciutat que li donà la majoria absoluta per presidir l’Ajuntament. El setmanari L’Empordà, Diari de Girona i El Periódico es van fer ressò successivament del malestar expressat per la regidora gironina a les xarxes socials: «Avui volíem gaudir d’una tarda familiar a la piscina municipal de Figueres, però ens han impedit l’entrada sense DNI, NIE, passaport fins i tot als menors de 12 a 16 anys. Una norma que converteix l’oci en un entrebanc. Llàstima que es posin barreres als drets dels infants», signava Sabaly, que és la regidora d’Igualtat, Justícia Social i Cooperació de Girona.
A partir d’aquest fet, que haurà empoderat encara més a dos patrocinadors de la CUP disfressada de Guanyen Girona, l’il·lustre llibreter Guillem Terribas i el no menys il·lustre escriptor Josep M. Fonalleras, l’alcalde Masquef, poc amic de les paraules buides i enemic declarat dels extremismes polítics, va dir la seva: «No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?», seguit d’un «quin poc nivell que tenim si una regidora d’una ciutat com Girona es pensa que es pot anar pel món sense documentació i pretendre entrar a tot arreu, i a sobre voler fer-ne polèmica barata». Va fer forat. Tota instal·lació pública, com ara les piscines municipals, siguin gironines o figuerenques, es regeixen per un reglament anomenat ordenança. La senegalesa Aminata, Amy, Sabaly Balde ho hauria d’haver-ho après a la Universitat, concretament en l’àmbit del Dret Administratiu, però tot porta a pensar que creient-se «autoritat» -que ho és, però circumscrita al municipi de Girona- podia saltar-se l’obligació legal de portar sempre un document d’identificació de la persona i l’obligació reglamentària de l’ajuntament de Figueres de fer el mateix. La jurista no va respectar la norma i al cim es fa fer la víctima a les xarxes socials. Si com afirma Antoni Gutiérrez-Rubí, director del Máster Universitario en Comunicación Política y Social (Facultat Blanquerna de Comunicació i Relacions Internacionals-Universitat Ramon Llull), «la personalitat defineix els lideratges polítics», m’atreveixo a dir que l’Amy té més possibilitats de dirigir una Ordre Religiosa Mendicant que no pas un Ajuntament.
El trident que mal governa la ciutat de Girona -Lluc Salellas (Guanyem/CUP), Gemma Geis (JxCat) i Quim Ayats (ERC)- hauria d’advertir a la regidora nascuda al Senegal, que porta vivint a Catalunya des de 1990, que no pot anar pel món civilitzat fent el préssec i saltant-se les normes positives que regulen la convivència. Li haurien de dir, també, que dues de les tres competències que li va atorgar l’alcalde Salellas -Justícia Social i Cooperació- no es troben com a pròpies a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, d’obligada aplicació a tota Espanya, i que, per tant, no és competent en matèries con la justícia social i cooperació. Tampoc no s’hi troben en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril o Text Refós de la Llei Municipal i Local de Catalunya. Són «competències impròpies» que, al marge de la llei, han fet seves l’esmentat trident. Valdria més que aprenguessin a tenir neta Girona -neta d’escombraries, de fulles d’arbres, d’herbes, d’armaris, de cadires, de roba en desús i de llordesa en general- i, al cim, que fossin respectuosos amb la llei. De fet, ser respectuosos amb ells mateixos i, singularment, respecte dels que els votaren, doncs que hi fa la dretana JxCat i els socialdemòcrates d’ERC fent de mainaderes de la CUP d’en Salellas? La Geis i l’Ayats s’arrosseguen per disposar d’un pessic de poder municipal, mentre l’Amy fa de les seves a l’Empordà. Tot plegat un embolic de mil dimonis.
