Opinió
Deshumanització com a anestèsia
He llegit que els drons són tan efectius matant persones perquè els maneja la intel·ligència artificial. No només es tracta que aquesta no cometi errors i respongui amb precisió a les coordenades, també és perquè no es qüestiona ni les seves accions ni les seves conseqüències. Si la programen per acabar amb la vida d’innocents, nens o famílies fent cua per aconseguir un rosegó de pa, aquesta obeeix sense remordiments. No és el mateix apuntar a un objectiu i mirar-lo a la cara, veure com es mou, observar amb qui parla, humanitzar-lo i prémer un gallet, que seure davant d’un ordinador i introduir dades perquè una màquina faci la feina bruta per tu. Tot i que el resultat sigui el mateix, la implicació personal i el sentiment de culpa són diferents. Tot és més fàcil si no veiem la víctima com un ésser humà.
Una pastera arriba a la platja de Castell de Ferro, a Granada, i diversos migrants desembarquen, després de dies de viatge. Els banyistes, en comptes de donar-los un glop d’aigua, comencen a perseguir-los i caçar-los. Unes imatges aclaparadores que recorden qualsevol videojoc. Un senyor amb sacsons a l’aire redueix un nouvingut i espera que la policia faci la seva feina. És clar que els missatges acaben calant a la població. Si rebem constantment mantres que associen delinqüència i perill a una població determinada, si ens repeteixen que certes nacionalitats ens treuen la feina i gaudeixen de més drets que nosaltres, acabem creient-los. Si l’objectiu era deshumanitzar, com a eina per odiar, ho aconsegueixen. El pitjor cala més que el bo.
Hi ha alguna cosa a les imatges dels avions sobrevolant els camps de refugiats i llançant menjar des de l’aire que esgarrifa. Aquesta necessitat i desesperació dels que corren darrere seu i aquest desaferrament (malgrat el compromís) de qui la llança. Aquesta manca de contacte emocional i la llunyania afectiva que tot això comporta són una estampa inhumana. Mentre això passa, el món observa i, dia rere dia, ens anestesiem davant del dolor aliè. Preferim no posar nom i cognom a tanta desgràcia. No sé si és per covardia o per mera supervivència, però és la nostra manera de distanciar-nos.
La policia ha detingut a Elx un matrimoni que regentava una residència il·legal per a persones altament dependents. El percal es va descobrir després que un noi amb paràlisi cerebral morís a les seves instal·lacions. L’escenari era repugnant, habitacions sense ventilació, matalassos embolicats amb cintes, orins i excrements. Les famílies pagaven entre 30€ i 45€ diaris perquè aquests desgraciats es fessin càrrec dels seus fills, germans o oncles. Els col·lectius vulnerables són grans candidats a ser deshumanitzats. Algunes persones amb discapacitat intel·lectual no tenen habilitats comunicatives i no es queixen. Altres tenen una necessitat de suport tan intensa que són incapaços de percebre una vulneració dels seus drets. Els qui aprofiten aquesta debilitat són uns malnascuts.
Tant de bo coneguéssim la solució a tant despropòsit. Mentre la busquem, sí que podem triar el nostre comportament davant seu. No tolerar les simplificacions del «tots són» per descriure certes ètnies o religions és un bon principi. Conèixer les històries i necessitats personals ajudarien a no permetre el patiment de tants. Com més generalització, més deshumanització i la vida està per viure-la i, compte, també per sentir-la.
