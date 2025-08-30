Opinió
El Girona ja no plora, factura
Em declaro culpable. Ara sí, ja ho puc confessar. Soc una d’aquelles persones que, contagiades per l’èxtasi que vivia la ciutat, es van declarar al i del Girona quan va fer el salt a Primera Divisió. Oportunistes i farsants, crec que se’ns va dir. Però allà estàvem, uns ateus del futbol d’herència blau-grana cantussejant l’himne com si fos l’Evangeli, amb els peus glaçats i a sol i serena. Aquella febrada (motivada i sostinguda, ja ho diré, pel final feliç dels partits) ens va regalar un sentiment de pertinença a la ciutat, per molts insòlit.
Però en un obrir i tancar d’ulls, la mala gestió i la falta d’empatia cap als socis, que ha portat al club a la desconnexió amb la graderia, ha transformat aquell orgull gironí que et feia treure pit a cada conversa en una desil·lusió difícil d’empassar que va molt més enllà dels mals resultats. I és que el problema del Girona ja és d’egoisme (cues de mitja hora a 30 graus en uns bars desbordats per una ampolla d’aigua calenta i socis marxant abans d’hora en l’últim partit de la temporada passada, preus abusius per veure els partits de la Champions a Montilivi i un llarg etcètera).
Però el club es fa el sord. Perquè és clar, que ningú ho oblidi, el seu és un negoci que ha de fer bitllets. Que ja no plora, factura, que diria aquella. L’equip que abans engrescava, ara és irreconeixible, i tots els dubtes del projecte han aflorat. I què fan ells per apaivagar la crispació de la grada? Fer publicacions a les xarxes socials que sonen a burla. «El dia que ens vam posar líders per primer cop a LaLiga», recordaven el 21 d’agost, després d’encaixar un 1-3 contra el Rayo. A partir d’ara, ens tocarà viure de la fama per les escombraries.
