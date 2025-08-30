Opinió
Lluís Puig, una renúncia amb retard
Té raó l’alcalde de Palamós, Lluís Puig (ERC), quan assegura que el cas de la multa no ha influït en la seva decisió de renunciar a l’alcaldia. Amb un mínim d’ètica política, hauria presentat la dimissió fa un parell d’anys, quan va quedar demostrat que ell i el regidor de seguretat, Alfons Bartolomé, anaven en un cotxe de la policia local multat per excés de velocitat després d’haver-ho amagat durant dos anys, des del 2021. En cap moment s’ha mostrat disposat a seguir els exemples d’un alcalde de Bermeo, ni d’un regidor de Vila-real, que van deixar els seus càrrecs després d’infringir unes normes de trànsit.
Asier Larrauri, alcalde de Bermeo (Biscaia) per EH Bildu, va dimitir l’endemà de prendre possessió del seu càrrec, el juny de 2023, després d’haver patit un accident i donar positiu en alcohol. I al municipi castelloní de Vila-real, el regidor Javier Serralvo (PSOE) va dimitir el setembre de 2022 després de patir també un accident en el qual només s’hi va veure implicat ell mateix i haver donat positiu en les proves d’alcoholèmia realitzades per la Guàrdia Civil.
Pel que sembla, els codis ètics difereixen segons la tendència ideològica dels partits polítics, i Lluís Puig prefereix seguir l’exemple del nacionalisme català i de la dreta espanyola. Fa uns anys, un jove Gerard Figueras, quan presidia la JNC, les joventuts de l’antiga Convergència Democràtica (CDC), va ser enxampat conduint a 165 km/hora i sense cap punt en el carnet. En qualsevol país democràtic que no fos Catalunya, en aquell mateix moment se li hauria acabat la carrera política, per molt menys dimiteixen polítics a Europa. Però, ai las, Gerard Figueras era un avançat de la desobediència i no només va continuar la seva vida política, sinó que posteriorment va ser secretari general de l’Esport entre 2016 i 2021, tot un exemple per als esportistes. Un altre cas és el de Manuel Baltar (PP), un dels grans cacics de la Galícia de Núñez Feijóo. Mentre estava pendent de ser jutjat per conduir a 215 km/hora en el seu cotxe oficial, el PP el va convertir en senador per designació autonòmica i, com que era aforat, la seva causa es va anar dilatant per acabar en el Tribunal Suprem, que el va condemnar dos anys després. Els trucs de Baltar van ser similars als de Laura Borràs, quan anava canviant cada dos per tres de càrrec perquè el seu sumari donés voltes per diferents instàncies judicials.
El cas de l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, que es va negar en rodó a complir el saludable exercici de dimitir quan t’han empaitat, és força més greu que tots els que he descrit (excepte el de Laura Borràs). Lluís Puig va amagar durant tres anys que ell acompanyava al regidor de Seguretat de l’Ajuntament, Alfons Bartolomé, en un vehicle municipal que un radar el va detectar circulant a 111 km/hora en lloc de 80. Després de tres anys fent-se l’orni, només la decisió d’un jutge d’eliminar el pixelat de la foto de Trànsit va permetre identificar amb claredat el conductor i acompanyant del cotxe policial, que eren els dos edils republicans de Palamós. Mentre no es va descobrir l’engany, Lluís Puig va obrir expedients disciplinaris a dos agents que posaven en dubte que s’hagués fet tot el possible per esbrinar la veritat. A un delegat sindical, li va suposar la suspensió de sou i feina durant sis mesos. Un cas clar de prevaricació, almenys moralment. S’ha demostrat perfectament que Lluís Puig no tenia gens de ganes d’esclarir els fets. Resulta curiós que ni ell ni Alfons Bartolomé, que són prou joves per no patir una amnèsia crònica, no recordessin que anaven en aquell vehicle, com si fos tan usual circular amb un cotxe policial.
S’agafi per on s’agafi, és un cas d’extrema gravetat política, i això, independentment dels possibles delictes investigats judicialment. Recordo quan, l’any 2013, Marta Rovira, secretària general d’ERC, el partit al qual pertany Lluís Puig, va venir a Tribuna de Girona a explicar-nos els avantatges que, segons ella, tindria una Catalunya independent («Els fonaments del nou país», va titular la conferència) i va remarcar que seria «una Catalunya sense corrupció». A banda que l’actual model autonòmic no ha obligat mai ningú a corrompre’s, aquí tenim un cas flagrant de corrupció, en l’accepció del diccionari de l’IEC que diu «desviar (algú) de la rectitud, del deure». La desviació de Lluís Puig és «cum laude».
