Opinió
Minerva i Pandora a Tossa
Dues mirades de bronze es creuen a la badia de Tossa. Pràcticament, arran d’aigua, camí de sa Mar Menuda, hi veiem una imponent Minerva de cinc metres. Resulta impossible veure-li el rostre perquè el robust braç de la deessa li tapa la cara de tal manera que un no se n’adona de la seva bellesa fins que no la contempla des de mar enfora si surt a navegar. Aquest inconvenient pels vianants té la seva explicació en la polèmica que va aixecar, prop de l’any setanta, la intenció de col·locar aquesta obra del gran escultor Frederic Marès a sa Fisoleta, les roques que hi ha sota el camí que puja al far i la Vila Vella. Els contraris al projecte no volien que modifiqués la característica silueta de Tossa. Això va comportar que en la seva col·locació definitiva ens doni eternament l’esquena aquesta deessa romana, que és la transposició de l’Atena o Atenea grega, la dels ulls clars que diu Homer a l’Odissea. Ulls clars, no pas pel seu color sinó per la seva capacitat de veure i entendre les coses, no en va és la deessa de la saviesa i l’estratègia (no de la guerra) i se la sol representar, a més del casc, l’escut, la llança i l’olivera, amb un mussol al muscle simbolitzant aquesta capacitat per a veure-hi clar.
I a l’altre costat de badia, a mig camí del sa farola (el far) una Ava Gardner de mida natural, obra de Ció Abellí, mira a Minerva en la distància. L’actriu nord-americana és la deessa de la mitologia tossenca més destacada del segle XX i representa també el mite de Pandora, en record de la pel·lícula rodada a la vila. En el món grec Pandora és la primera dona, com ho és Eva al món judeocristià-musulmà. Per cert, que, tant Eva com Pandora, són les dones culpables de tots els mals de la humanitat. Una per haver menjat de la fruita prohibida i donar-la a tastar Adam i l’altra per no fer cas a les ordres i obrir la caixa que contenia tots els mals que es van escampar pel món i a la que, en tancar-la, només hi va poder retenir l’esperança. Això del masclisme ho portem incrustat a l’ADN des de temps molt reculats. Dues mirades tossenques de bronze que es veuen des dels dos costats de la badia. Minerva-Atenea, la dels ulls clars i Pandora-Ava, descalça i abrigada amb les muralles, que semblen presidir la bellesa immensa del que Marc Chagall (de qui el magnífic museu local serva un violinista volant per la teulada) va descriure com «El Paradís Blau». Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
