Opinió
Turisme I.A.
En aquest mes d’agost que just s’acaba, ens arribava la notícia un xic sorprenent segons la qual l’Ajuntament de Girona havia posat en marxa un «xatbot». Suposo que aquesta és una paraula nova, ja que no l’he pogut trobar al Diccionari de la Llengua Catalana, però no dubto que ben aviat hi apareixerà perquè, com deia el personatge de Doña Rita a la sarsuela «La Verbena de la Paloma», «las ciencias adelantan que es una barbaridad!». Es tracta d’un servei d’atenció telemàtica que s’ha posat a disposició de la ciutadania en general i visitants esporàdics en particular que es pot utilitzar de manera senzilla i pràctica escanejant el codi QR que apareix als cartells que s’han distribuït a llocs estratègics de la ciutat. Tot i que la informació que s’hi dona conté errors i també mancances, és positiu que des de la plaça del Vi s’hagi llençat aquesta iniciativa encaminada a atendre al foraster quan tot feia pensar que des del Consistori es tolerava i/o s’alentien els moviments antiturístics que grups minoritaris volien imposar en l’imaginari col·lectiu.
El nou projecte per rebre informació turística trenca, doncs una dinàmica que volia imposar-se amb l’objectiu d’allunyar de la ciutat els «guiris» que ens visiten i/o molesten (els pobres, és clar perquè els que tenen mitjans i cartera plena sempre han estat i seran benvinguts a ulls del poder establert). Recordem que no fa tant de temps, l’Ajuntament rebutjava la visita dels jubilats que arribaven amb autocar mitjançant l’excusa de manca de places d’estacionament i/o els obligaven a caminar gairebé dos quilòmetres per arribar al rovell de l’ou del Barri Vell. Sortosament, però, alguna ment pensant va posar-hi seny i ara fan allò que s’havia reclamat reiteradament com era fer càrrega/descàrrega en un lloc proper i després aparcar a Fontajau, servei que avui s’està fent a plena conformitat de tothom.
El cert és que Girona és avui una ciutat turística de primer nivell, reconeguda i valorada per visitants d’arreu del món malgrat no tenir cap monument declarat Patrimoni de la Humanitat perquè en el seu dia la UNESCO va decidir rebutjar la petició d’incloure el Call al llistat. Palesa aquesta realitat turística el fet que l’Ajuntament manté a la web una informació acurada, detallada i força completa, no només dels monuments de la ciutat històrica, sinó dels museus i les activitats que s’hi desenvolupen durant tot l’any amb especificacions puntuals en funció de cadascuna d’elles. També s’expliquen els sabors autènticament gironins com són els xuixos, però també la botifarra dolça amb esment especial pel Mercat del Lleó i la seva variada i excel·lent oferta al consumidor.
Tot i que la pàgina oficial està prou detallada, no és l’única que el visitant ocasional i/o el foraster pot consultar. Si hom desitja no només conèixer el vessant turístic de Girona sinó les arrels més profundes d’una ciutat mil·lenària farà bé de clicar «Pedres de Girona». Allí, de la mà dels autors i mantenidors de la publicació Fèlix Xunclà i Assumpció Parés, hi trobarà tot el que cal saber sobre llegendes i tradicions de la ciutat així com informació puntual de la història viva de la vella Gerunda junt amb propostes d’itineraris i referències útils d’establiments emblemàtics sense oblidar-se, en aquest cas, d’Albi, la nostra ciutat agermanada que també mereix una visita. Una altra pàgina que fa anys té l’Ajuntament a la seva disposició, però avui encara pendent d’actualitzar és «Girona-city.com». En aquesta publicació i sota el títol genèric «Girona. Una ciutat per descobrir» hom pot trobar-hi, més enllà de la informació habitual (activitats, museus, etc.) algunes amenitats «diferents» com ara «La Girona d’en Pla», «La Girona misteriosa» o «La Girona d’en Masó» i tot en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès). Voluntat internacional d’una realitat turística que la ciutat dels quatre rius viu intensament durant tot l’any. Ara ens arriba el «xatbot», una eina amb I.A. que ens pot ajudar a conèixer més i millor aquesta Girona que des de fa temps s’ha guanyat a pols un lloc en l’univers dels destins de la vella Europa.
