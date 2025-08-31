Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Jordi Roura

Jordi Roura

Creure en els Reis

Fa uns anys, en un concert, la parella d’una amiga va embogir al final, aplaudint com si estigués posseït, i demanant que ho féssim la resta dels espectadors, perquè creia que «si ho fem, tornaran a fer uns bisos». No crec que fos per l’entusiasme general del personatge, però certament, el músic va tornar a l’escenari i va interpretar alguns temes més.

Avui seguim creient en els Reis. I sobta, perquè s’entén que la gent està més formada que mai i té criteri. Avui encara hi ha qui va a un concert i pensa, com aquell noi, que un bis depèn del grau d’entusiasme que hi hagi al públic. Tot està pautat, tot està programat, i res (o gairebé res) ha de sortir del guió. El que passa és que necessitem agafar-nos a les il·lusions i creure en alguna cosa. I allarguem tant com podem la màgia de creure en els Reis.

Aquesta setmana un jugador txec ha deixat el Girona i a xarxes s’ha acomiadat de l’afició i, a més, ho ha fet en català. Fantàstic, un 10, perquè com a mínim demostra estar ben assessorat. Ara, pensar que Krejci, des de l’avió, es va asseure a teclejar unes paraules potser és una mica agosarat, com també ho és pensar que interactues amb Rosalía o Shakira si li respons un missatge a Instagram. Certament, cada cop més gent creu en els Reis.

TEMES

Tracking Pixel Contents