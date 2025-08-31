Opinió
Creure en els Reis
Fa uns anys, en un concert, la parella d’una amiga va embogir al final, aplaudint com si estigués posseït, i demanant que ho féssim la resta dels espectadors, perquè creia que «si ho fem, tornaran a fer uns bisos». No crec que fos per l’entusiasme general del personatge, però certament, el músic va tornar a l’escenari i va interpretar alguns temes més.
Avui seguim creient en els Reis. I sobta, perquè s’entén que la gent està més formada que mai i té criteri. Avui encara hi ha qui va a un concert i pensa, com aquell noi, que un bis depèn del grau d’entusiasme que hi hagi al públic. Tot està pautat, tot està programat, i res (o gairebé res) ha de sortir del guió. El que passa és que necessitem agafar-nos a les il·lusions i creure en alguna cosa. I allarguem tant com podem la màgia de creure en els Reis.
Aquesta setmana un jugador txec ha deixat el Girona i a xarxes s’ha acomiadat de l’afició i, a més, ho ha fet en català. Fantàstic, un 10, perquè com a mínim demostra estar ben assessorat. Ara, pensar que Krejci, des de l’avió, es va asseure a teclejar unes paraules potser és una mica agosarat, com també ho és pensar que interactues amb Rosalía o Shakira si li respons un missatge a Instagram. Certament, cada cop més gent creu en els Reis.
