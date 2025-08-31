Opinió
La croada contra l’Agenda 2030
Croada contra l’Agenda 2030. Així viuen alguns des que es van aprovar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Haurien de ser admesos, perquè són mínims comuns per a tots els països, sobre combatre la pobresa o millorar l’educació. És un full de ruta per saber cap on hauríem d’anar si volem deixar un món una mica digne a les pròximes generacions. No veig on és el perill.
Com sempre, quan una cosa així cau en mans de la ultradreta a qualsevol país, es converteix en camp de batalla. Fan ideologia mercenària d’una qüestió bàsica de drets. I, aleshores, sorgeix el rotllo conspiranoic i pregonant que és diabòlica, que acaba amb la sobirania o que és adoctrinament. L’ombra d’aquesta agenda ha tornat a brotar de nou amb els últims incendis. I hi ha tertulians a mitjans de comunicació dient tan tranquils que el text té forats o zones fosques. Deixar anar la sospita i que aquí quedi. Així que fem un repàs a les mentides que ens venen.
Mentida 1. «L’Agenda impedeix la neteja de les muntanyes». No hi ha ni una línia del document on es prohibeixi. Tot queda a decisió dels països. El seu objectiu 15 parla de fomentar la gestió sostenible dels boscos, sense més ni més. Per això tenim a Espanya la llei 43/2003, que dona suport a aquesta neteja per prevenir incendis.
Mentida 2. «L’Agenda és una amenaça de mort al camp espanyol». Ja em diran com es fa això, si l’accés a fons europeus vinculats als objectius de l’agenda ha millorat regadius, ha modernitzat maquinària, ha augmentat la competitivitat i ha reduït costos. Amenaça per al camp és la sequera o el canvi climàtic o votar en contra de mesures que pal·liïn aquests efectes.
Mentida 3. «L’Agenda és un pla d’enginyeria social per destruir la identitat nacional i controlar la ciutadania». Aquest és el principal exemple de conspiració. De debò garantir aigua potable, promoure la salut, reduir la pobresa o millorar l’eficiència energètica, en un món que no té recursos il·limitats, és destruir la identitat? El cas és inventar.
Mentida 4. «L’Agenda és adoctrinament educatiu i de gènere». En realitat l’únic «adoctrinament» aquí és el que practiquen els qui associen polítiques de sostenibilitat, justícia i igualtat amb un suposat apocalipsi social. Digui’m on és el que és radical a assegurar una educació equitativa i de qualitat, promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida, o afavorir la igualtat, sobretot entre nenes excloses de l’educació a molts països.
Mentida 5. «L’agenda augmenta la pobresa». Si llegeixen, els seus objectius plantegen el contrari: reduir la desigualtat, crear llocs de feina sostenibles o enfortir sistemes de protecció social. Tot al revés del que expliquen aquests apocalíptics. El negacionisme que promouen sí que posa en risc les generacions futures, endarrerint mesures urgents davant de problemes reals.
I ja, per rematar la propaganda d’aquesta gent, un aclariment important. L’Agenda 2030 no és un tractat vinculant que imposi lleis des de l’ONU. És un marc de cooperació internacional, aprovat per tots els estats, de diferents signes polítics. Cada país adapta aquests objectius a les seves circumstàncies, amb llibertat per decidir. Ni Brussel·les ni l’ONU ens obliguen a tancar explotacions agràries, prohibir tradicions culturals o imposar ideologies. Això és rotundament fals. A l’Agenda se li poden posar pegues, com que no és perfecta, que és ambiciosa o complicada de portar a terme, però són reptes necessaris. Negar l’agenda és negar que Espanya es beneficiï de créixer. És fer de banda projectes d’innovació, finançament verd i cooperació internacional, que podrien millorar la vida de milions de persones.
Així que no creguin el que ven aquesta gent, perquè els que adoctrinen i els que tenen altres interessos són ells. Més que res, perquè l’Agenda parteix d’un principi bàsic: que els grans problemes del nostre temps només es poden resoldre cooperant. I si tenen dubtes, llegeixin, perquè en aquest document hi ha tot el que la ultradreta no vol que sàpigues. No cregui les mentides sobre l’Agenda 2030. Fer-ho només ens fa més vulnerables davant els que prefereixen el soroll al progrés i la propaganda al compromís.
