Opinió
Diego Pablo Simeone
Deia l’entrenador de l’Atlético de Madrid, en la prèvia del seu partit contra l’Alabès i després d’haver sumat un sol punt en dues jornades, que: “ens hem de centrar en les coses positives, en les coses que s’han fet bé”. I amb aquest missatge vaig voler encarar el partit del Girona FC davant el Sevilla i a la seva conclusió allò que s’havia vist en els tres primers encontres del campionat.
I els seré sincer, no me'n surto. Gazzaniga el primer dia, però també un sol xut de Yangel a la primera part i el gol de Joel Roca a la segona com a tota arma ofensiva davant del Rayo em va semblar més que poc. Del 5-0 de Vila-real, amb dos únics xuts a porteria en els minuts 80 i 82, queda clar que se’n pot extreure ben poca cosa, per no dir res.
I ahir, l’esperança era que les paraules de Michel a la sala de premsa el dia abans del matx es veiessin mínimament reflectides en el camp. Però tampoc.
El naufragi en tres partits és absolut, l’equip no rutlla en defensa -és el més golejat del campionat-; en els tres partits jugats, se’ns han menjat en el mig del camp; i al davant, es continua refiant tot a Stuani, després de provar Miovski i de viure el debut de Dawda. I no només no marquem, sinó que ni xutem, llevat d'una rauxa final en el partit d'ahir.
Molts ja comparen el Girona FC actual amb el Valladolid de l’any passat, però aquí tampoc anem bé. Bàsicament perquè ara fa un any, els castellans havien sumat quatre punts dels nou primers, un bagatge molt per damunt del que ha fet el Girona FC en aquest inici.
O sigui que davant de tot això només hi ha tres opcions: Preparar-se per mal viure tot l’any; trucar a Simeone per saber que creu que s’ha de fer ara; o confiar que en les pròximes vint-i-quatre hores arribin cares noves suficients per aportar el foc nou que realment necessita l’equip.
Subscriu-te per seguir llegint
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Un ciclista denuncia amenaces després d’un incident amb operaris al carril bici de Pedret de Girona
- Les millors imatges de la Diverbeach