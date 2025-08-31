Opinió
Palamós: entre la crisi sanitària i la inestabilitat política
En les últimes setmanes, Palamós ha viscut dos episodis que han sacsejat la seva estabilitat: la crisi de l’Hospital de Palamós i la dimissió de l’alcalde Lluís Puig. Dos fets que, tot i ser diferents, convergeixen en un mateix diagnòstic: la sensació que el municipi ha entrat en un carreró sense sortida.
L’hospital, peça essencial de l’atenció sanitària a tota la comarca, arrossega des de fa anys una saturació crònica. Una precarietat que genera inquietud en milers de veïns que depenen dels seus serveis. La sensació general és que la capacitat del centre no avança al ritme de les necessitats de la població.
Al mateix temps, la renúncia de l’alcalde Lluís Puig, després de més d’una dècada en el càrrec, ha deixat un buit polític. Puig va al·legar motius personals, però l’oposició no va trigar a subratllar que la seva marxa responia a pressions derivades d’un episodi poc edificant: l’ús indegut (suposat, el cas encara és en judici) d’un vehicle oficial.
La combinació d’un hospital tensionat i un ajuntament decapitat apunta a un risc evident: el deteriorament de la qualitat de vida dels palamosins. I és una llàstima. És com si Palamós hagués estat objecte d’un sabotatge silenciós durant anys. Una erosió que l’ha acabat situant en un segon pla.
Per què alguns pobles de la Costa Brava han aconseguit prosperar mentre que d’altres no? Durant dècades, cada ajuntament ha actuat amb una mirada local. Els intents de coordinació han existit referits a certs temes: el Pla Director Urbanístic (PDU) de la Costa Brava, orientat a urbanisme i sostenibilitat, o els Plans de Sostenibilitat Turística finançats amb fons Next Generation. Però cap d’aquests no ha aconseguit unificar criteris ni estratègies. La gestió ha depès dels colors polítics que governaven cada municipi en diferents èpoques.
En alguns casos s’ha encertat, en d’altres s’ha errat. Lloret i Blanes no van saber acabar amb el turisme de borratxera. Roses va endarrerir massa la lluita contra el top manta. Platja d’Aro, malgrat el seu èxit, no va preveure que les carreteres d’accés a les seves platges col·lapsarien cada estiu. Els municipis que han avançat ho han fet cercant solucions creatives. Platja d’Aro, malgrat els seus límits, no es converteix a l’hivern en un erm, com sí que passa amb Palamós.
Palamós necessita reinventar-se. Ha de repensar el seu model per deixar de dependre del que dicti l’atzar, ja sigui l’escassetat de recursos a la sanitat catalana o la malaptesa d’un alcalde que acaba el mandat ficat en embolics.
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Un ciclista denuncia amenaces després d’un incident amb operaris al carril bici de Pedret de Girona
- Les millors imatges de la Diverbeach