Opinió
Postals d’agost: Mores salvatges
«Malgrat esgarrinxades, vespes, aranyes, solellades...arribar a casa amb dues o tres de petites lleteres plenes de mores és gratificant»
Els esbarzers punxen. Les mores taquen. Són petits peatges que cal pagar per aplegar un bon grapat de mores salvatges, ara, el mes d’agost. És menys probable, si vas amb compte, que una vespa et regali una fiblada inesperada des del darrere d’una mora. I encara menys, que ho faci una aranya de les que trenen les seves mortíferes teranyines enmig dels branquillons. Un altre enemic del recol·lector d’aquests fruits salvatges és el sol. I la calor. Més enllà de les deu del matí, encara que portis un bon barret, collir mores o el que sigui, a camp obert, esdevé una tortura abans que un plaer.
Si tot ha sortit bé, malgrat esgarrinxades, vespes, aranyes, solellades... arribar a casa amb dues o tres de petites lleteres plenes de mores resulta ben gratificant. Alguns dels fruits més grans suposaran un dolç ressopó en acabar el dinar o el sopar. La resta, després de marinar-les amb sucre i llimona i fer-les bullir, esdevindran una deliciosa melmelada amb la qual endolcir els esmorzars.
Espero el març per anar a buscar espàrrecs de marge, l’abril per, després d’un bon ruixat, anar a caçar caragols, l’agost per collir mores i si s’escau que faig alguna excursió a muntanya, gerds i maduixetes salvatges, i finalment, l’octubre i el novembre per anar a buscar bolets. Aquest calendari de recol·lector dilatant omple cada any la meva vida d’alguns dels moments més gratificants. Un calendari del qual, en dono fe, s’ajusta, amb petites variacions, a la climatologia de la Selva Marítima. A la Selva Interior, a la Garrotxa, al Ripollès, a la Cerdanya... els tempos són uns altres. També al Montseny i al Pirineu, on els bolets s’avancen sovint al mes d’agost i les baies salvatges no maduren fins avançat el setembre.
Soc un depredador. Subscric plenament les paraules de l’enyorat Manuel Vázquez Montalban a L'art de menjar a Catalunya, un llibre extraordinari, una petita joia publicada l’any 1977. «Hi ha a Catalunya una cuina basada en la depredació, una cuina lúdica, espontània que satisfà l’instint que la naturalesa regali els seus fruits com si l’home no hagués superat l’indubtable, greu, definitiu trauma d’abandonar el nomadisme i abraçar l’agricultura com s’abraça l’esclavitud i la mort de la llibertat».
Esbarzers i mores a la vora de prats i camins, configurant veritables postals d’estiu, m’esperen. Passades les setmanes, als prestatges del rebost, els pots de confitura esdevindran dolces postals d'hivern.
Disculpeu-me, amables lectors per la possible lleugeresa d’aquest article. Com diu, però, un veterà i prestigiós escriptor «a l’agost, els columnistes ens podem permetre certa informalitat i escriure sobre coses no massa transcendent». Avui li he fet cas.
