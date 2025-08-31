Opinió
Pujol i la perversió del sistema de salut
Hem de partir de la base que el sistema sanitari català es va pensar fa molts anys, en l’època que governava Jordi Pujol amb l’absoluta tranquil·litat d’aquelles majories absolutes que li permetien construir els models «de país» que ell tenia al cap. Ell i només ell i sota la premissa que des del sector públic no es podia assumir tot, però que havia de semblar que s’assumia. Així es va gestar el sistema públic de salut amb uns hospitals de referència, uns altres de comarcals i uns consultoris que amb el temps alguns passarien a ser Centres d’Atenció Primària (CAP) per complir amb la regla de la proximitat. Si tothom volia un pavelló i una piscina, era evident que també tothom voldria tenir l’atenció sanitària el més a prop possible. I si el govern Pujol prometia pavellons i piscines, encara era més important assegurar-se aquesta xarxa de salut. Així es va fer, però també es va crear una altra xarxa, que era la que hi havia al voltant d’hospitals, consultoris i metges de poble. Els encarregats d’abastir tot el sistema van ser un conglomerat d’empreses privades, algunes creades només amb aquesta finalitat i per persones que en aquell moment estaven molt ben informades. Però aquest és un altre tema, llarg i complicat sobre el qual se n’ha parlat molt.
La idea sobre el paper era bona i durant tots aquests anys ha obtingut molt bons resultats. De fet, hi ha serveis públics essencials que sense l’aportació del sector privat serien impossibles, malgrat que tot bon sistema té la seva part de perversió. A mesura que la societat anava canviant, la xarxa de salut també ho feia, però mai s’ha modificat la base d’aquell projecte inicial de Pujol encara que pugui semblar el contrari. En tot cas, el que ha passat és que s’ha millorat, perfeccionat i ampliat i, malgrat això, la gènesi continua essent la mateixa.
Aquest mes d’agost, un dels temes que més ha interessat als lectors de Diari de Girona ha estat la situació d’Urgències a l’hospital de Palamós. El Comitè d’Empresa i el Sindicat d’Infermeria SATSE han alertat en diverses ocasions d’allò que es viu en el centre i en especial al servei d’Urgències. A principis de mes el Comitè denunciava una «greu manca de personal» amb una sobrecàrrega de feina que «està provocant un esgotament continuat que afecta directament la qualitat de l’atenció que rep la ciutadania». Uns dies després, SATSE va arribar a qualificar la situació a Urgències d’«autèntic infern» amb esperes de fins a 10 hores. L’endemà, el Comitè, no només va donar suport a les queixes dels infermers, sinó que va estendre la denúncia al personal de tot l’hospital. Els Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà (SSIBE), van negar les acusacions del sindicat, especialment la del temps d’espera que, segons ells, en moments crítics havia estat de poc més d’una hora.
Entremig, dues cartes de lectors evidenciaven que les queixes dels treballadors no eren infundades. Una d’elles explicava que van passar sis hores (no són deu, però déu-n’hi-do) fins que li van assignar un box a una pacient de 91 anys amb un problema de cor i una vegada allà encara va tardar dues hores i mitja més a passar un metge que va avaluar les proves que li havien fet i li va anunciar que es quedaria a Urgències en observació fins a l’endemà. Un altre lector relatava al diari el «col·lapse» al mateix servei i se sorprenia de la qualitat i bona atenció del personal havent de treballar amb aquelles «condicions laborals tan deficients».
Fa un any que Salvador Illa és president de la Generalitat i és molt poc temps, però potser seria el moment de començar a pensar en un nou model de salut a Catalunya per ser, almenys, més eficient. En pedaços no s’arreglarà res o ben poca cosa. Les dues cartes apuntaven directament al moll de l’os: «Senyors polítics, facin bé la feina i en lloc de barallar-se per la cadira, treballin per garantir els serveis bàsics com són la salut i l’educació», afirmava la primera; «no es tracta només d’un problema tècnic sinó de manca de voluntat política», deia la segona. Doncs això.
