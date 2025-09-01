Opinió
Causes, impactes i solucions
Quan estem a les acaballes de l’estiu, el balanç d’incendis forestals i agrícoles (no només crema el bosc) és decebedor, amb més de 400.000 hectàrees a tot l’Estat i unes 10.000 a Catalunya. Les notícies sobre aquest desastre de foc han omplert, fins i tot, saturat, alguns mitjans de comunicació amb una estructura informativa segurament massa simplista. Irònicament, es podria dir que només quan hi ha un foc, treuen el nas a les grans cadenes de televisió els alcaldes i alcaldesses de petits pobles que pateixen el desastre. I que ben segur mai havent somiat aquesta mena de protagonisme.
En aquest article pretenc analitzar, des d’un vessant científic i tècnic, l’origen i les conseqüències del desastre donat que només el coneixement pot reduir el risc que aquesta situació es torni a donar. Encara que no aporti cap dada nova, tot plegat ens ajudarà a reflexionar.
Les causes són evidents: un excés de massa forestal (en gran part de mala qualitat), a conseqüència d’una manca total de política de gestió forestal, que a les darreres dècades no ha estat cap prioritat per a cap govern, malgrat que Espanya (i Catalunya) formen part dels deu països amb més massa forestal d’Europa. D’altra banda, les condicions meteorològiques no han ajudat, amb una primavera plujosa i un estiu sec i amb altes temperatures. Aquestes en són les causes «naturals»; el canvi climàtic és una bomba d’energia (atmosfèrica) que ho agreuja tot, però en cap cas es pot identificar com la causa principal.
Els incendis es generen i es multipliquen també pels factors «humans», alguns intencionats (els anomenats piròmans, que segons les estadístiques són minoritaris) i altres simplement per manca de cura a les feines agrícoles o a aquells que passegen per espais naturals. Un altre factor humà determinant és el polític: com es va veure a la DANA de València, invertir en prevenció tampoc és cap prioritat per ningú i a l’hora de fer pressupostos, aquelles partides preventives són molt llamineres. Reduir el període de contractació dels bombers forestals, no fer res a l’hivern, pagar poc i malament (sovint a través d’estrambòtiques empreses públiques que tant posen bombers com fan estudis d’impacte ambiental o netegen les platges, tot per obviar els procediments de contractació pública), demanar personal sense experiència al que ni donen veritable formació, reduir els mitjans, etc. determinen un sistema de prevenció i actuació molt fràgil que condueix al fracàs.
Per tant, els focs tenen l’origen en causes naturals i humanes. I les conseqüències són dramàtiques: pèrdues de vides, destrucció de patrimoni, crema de collites i animals amb efectes sobre la pagesia, angoixa de la gent que veuen el foc a prop i que és desallotjada, afectació a espais naturals de gran valor (com el llac de Sanabria o Las Médulas), contaminació atmosfèrica per les cendres que afecta greument la salut de la població, destrucció de paisatges, reducció de la biodiversitat, impacte sobre els serveis ecosistèmics, increment de la petjada de carbó, etc.
Evidentment que és possible transformar tots aquests efectes en valor econòmic (malgrat que no és fàcil determinar quin cost té una vida o la pèrdua d’un paisatge) i segons diversos estudis consultats, el cost econòmic d’un incendi és com a mínim deu vegades superior al de la prevenció que l’hagués pogut evitar o almenys reduir, el desastre. Prevenir sempre és més barat que corregir.
Un altre, l’efecte polític de l’incendi és la picabaralla entre les administracions, un déjà vu del que va passar a València. Aquest cop ni tan sols han esperat que el foc s’hagi extingit. Si algú té responsabilitat (que ben segur tot això té responsables) estaria bé iniciar la traca d’acusacions un cop acabat l’incendi. L’actuació del Partit Popular m’ha semblat personalment lamentable i canviant als dictats de ves a saber qui. En tot cas, tot plegat només pot provocar més desafecció de la ciutadania cap als polítics, mentre l’extrema dreta es frega les mans esperant recollir on els altres sembren tempestats.
I ara cal construir el futur. S’anuncia un pacte per a lluitar contra l’emergència climàtica. A veure, el canvi climàtic és un problema global i cap esforç fet a Espanya (o a Catalunya) pot torçar l’escalfament de la Terra si no va acompanyat d’un compromís mundial (impossible d’assolir ara per ara). Per tant, hem d’enfocar la lluita al nivell que tenim capacitat d’actuació, tenint en compte que el canvi climàtic sempre serà un factor present, però fora de la nostra capacitat d’actuació, més enllà de contribuir a la lluita global.
Les polítiques han de passar necessàriament per una gestió forestal inexistent avui dia, difícil d’implementar allà on el terreny és de propietat privada. Cal reduir la biomassa inútil dels boscos i això suposaria afavorir l’ús del combustible que tenim més a mà en lloc d’imaginar projectes gegantins d’energia renovable. Ja es pensa molt poc en la biomassa, però potser cal repensar tot el model. I la política forestal ha d’incloure també la recuperació de la superfície cremada i dissenyar un paisatge de parcel·les diverses.
I a més la prevenció, amb prou recursos per actuar on calgui, amb personal preparat i remunerat adequadament, implicat i no subcontractat per intermediaris dubtosos.
Ben segur que caldria fer moltes més coses, però estaria bé començar per aquestes dues... Lamentablement, es dedicarà més energia a la baralla política que a la construcció de la solució.
