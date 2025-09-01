Opinió
Krejci, el «win-win» de Jorge Mendes i Pere Guardiola
Els aduladors i portaveus de la propietat del Girona FC han emfatitzat que el traspàs de Ladislav Krejci al Wolverhampton, per uns 30 milions d’euros, segons la versió oficial, és el millor de la història del club. I així sembla, però no és que amb el futbolista txec els executius del Girona hagin après de sobte a vendre jugadors després de mig regalar Aleix Garcia (18 milions, la mateixa quantitat pagada per Yáser Asprilla) i Miguel Gutiérrez (9 milions pel Girona), traspassar per sota de la clàusula al pitxitxi de la lliga espanyola, Artem Dovbyk, o malvendre un jugador determinant com Yangel Herrera. En el món del futbol, tothom es coneix i és de domini públic que el Girona té unes ganes boges de comprar i vendre (cada transacció genera una comissió). Si el Wolves ha pagat 30 milions, o els que siguin, no és per l’habilitat negociadora de Mas-Bagà i Quique Cárcel, sinó perquè el club anglès juga a la Superlliga dels traspassos futbolístics, molt per sobre, fins i tot, dels negocis que els nostrats Pere Guardiola i el Manchester City acostumen a fer amb el Girona.
El propietari del Wolves, el xinès Guo Guangchang, un dels homes més rics del món, té el 20% de Gestifute, l’empresa del totpoderós representant de futbolistes, Jorge Mendes. Gairebé podríem dir que l’equip anglès no fa transaccions per menys de 30 milions. Així tenim el cas de Semedo del Barça, o de Jorgen Strand Larsen, del Celta, l’any passat, tots ells fitxats, igual que Ladislav Krejci, per 30 milions d’euros. O la venda fa un any de Pedro Neto al Chelsea per 63 milions d’euros. Aquest any ha fitxat el jove jugador del Celta Fer López, un meló encara per acabar de descobrir, per 25 milions d’euros. Totes les operacions del Wolves tenen un denominador comú: les milionàries comissions que percep l’agència de Jorge Mendes. El traspàs d’Uche es va bloquejar perquè el representant del jugador del Getafe va veure que acabaria fent el passerell: mentre Mendes s’embutxacaria els milions, a ell li tocarien les engrunes.
Un dels fitxatges que il·lustren el «modus operandi» del Wolverhampton va ser el de Fabio Silva, amb només 18 anys, del Porto al Wolves. Silva, que l’any passat va jugar cedit al Las Palmas i ara ha fitxat pel Borussia Dortmund, va ser traspassat per 40 milions d’euros. Com que les accions del Porto cotitzen a la borsa de Lisboa i, per tant, totes les operacions s’han de comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors de Portugal, es va saber que Jorge Mendes havia cobrat set milions d’euros i el representant del jugador altres tres: un 25% en comissions. Fabio Silva només ha jugat 2.182 minuts a la Premier en cinc anys.
El traspàs de Ladislav Krejci és un «win win» pel Wolves i pel Girona, o sigui per l’agència de Jorge Mendes, que cobra copioses comissions per totes les transaccions del club anglès, i per Pere Guardiola, l’agència de la qual és agent i accionista (Sports Entertainment Group, amb seu a Àmsterdam) és la que representa a Krejci.
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Les millors imatges de la Diverbeach
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Els embassaments gironins es troben a màxims històrics