Opinió
Netflix i el llenguatge
Les advertències de Netflix a l’inici d’una pel·lícula o una sèrie són una mina. Prevenen de «llenguatge». No hi ha pel·lícula sense llenguatge. Pel llenguatge cinematogràfic, la pel·lícula muda comunica. Netflix vol dir «llenguatge malsonant» però en lloc de «malsonància» escriu «llenguatge».
En nomenar et delates. Hi ha vocables molt maniqueus, concebuts segons el dualisme entre el bé i el mal que va fer religió el persa Manes. Quan dius «malesa» prens la moral de l’agricultor davant d’arbustos i «males» herbes que exigeixen feina i no produeixen benefici. Si dius «feristela» apliques el maniqueisme ramader que distingeix entre el que en llatí era l’«animalia» (animals salvatges en general) i els animals domèstics que ajuden a treballar i el bestiar (bèsties que pasturen i caminen juntes) que donen aliment.
Netflix, com seguint Nietzsche en l’opinió que el bé i el mal són relatius a la cultura i la societat en què existeixen, no entra en si el llenguatge sona bé o malament. Diu «llenguatge» i a mi res, sense reclamacions. Per no rentar-se la boca, Netflix es renta les mans. En el mateix sentit adverteix de «nuesa» sigui la que mostren els presoners del camp d’extermini d’Auschwitz, sigui la de la noia de juliol de la revista Play Boy, per posar exemples antics.
Aquests avisos són perquè no se sorprenguin els puritans, a qui el llenguatge ofèn en determinades paraules. «Això no es diu!». Usen perífrasi com «la paraula que comença per ‘p’ o per ‘j’». La paraula és dolenta en si i no cal afegir-hi «de merda» o qualsevol forma despectiva perquè la sentin violenta. El puritanisme ha aconseguit triomfar amb l’abolició del context i algunes paraules del text. Com que la Bíblia -El Llibre- conté la Paraula de Déu els fonamentalistes interpreten el text literalment sense que importi que hagin passat 3.400 anys des que es va escriure. Per Nietzsche o per Manes, pel bé i el mal absoluts o relatius, Netflix adverteix del «llenguatge», cosa que sona fatal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Les millors imatges de la Diverbeach
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Els embassaments gironins es troben a màxims històrics