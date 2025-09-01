Opinió
Isabel Olmos
Dana: I ens van donar les 10, i les 11... i les 20.11, també
S’acaba l’estiu. Per fi. Entre l’onada de calor extrema i l’espectacle vergonyós arran dels terribles incendis de mitja Espanya, una ja té fins i tot ganes de tornar a la normalitat, sigui el que sigui això i si aquesta paraula significa alguna cosa després de la covid i de la dana. Massa «normalitats» noves a les quals adaptar-nos en tan poc temps. A veure si el que passa és que haurem de viure sempre al vaivé, sense res predeterminat, i allò que vingui.
Diria que aquest estiu ha estat un dels més rars que recordo. Potser és només una percepció personal que no coincideix gens amb la de la majoria, però tinc la sensació que hi ha hagut una mica més de contenció, digues-li fluixera, digues-li hem patit una catàstrofe de magnituds inassumibles i per molt que marxem d’estiueig, l’ambient hi és. I hi ha enrenou intern, maror social.
En qualsevol cas, sigui pel cop rebut, els preus de vergonya o per condicionaments laborals, la cosa és que sento l’ambient entre tens i aspre. Molt aspre. Encara no ha passat ni un any des de la dana. De fet avui, fa 10 mesos. Al meu barri de Torrent, hi ha algú que des del 29 d’octubre fa sonar la famosa alarma de les 20.11 hores que va arribar tard i ho fa des del balcó, com abans aplaudia els sanitaris en els temps més difícils de pandèmia. La qüestió és recordar, la qüestió és sobreviure i resistir. Com la cançó.
I ara que parlem de cançons, en recordo una que ballaven els meus avis molt, a la festa del poble. Era Y nos dieron las 10 y las 11 de Joaquín Sabina. Al llarg de la seva vida en van ballar junts, és clar, moltes més, però aquesta en concret s’ha quedat a la memòria familiar com la seva cançó. I m’agrada per això, perquè me’ls recorda, vius i feliços.
Aquesta tarda, el meu veí tornarà a fer sonar l’alarma a les 20.11, n’estic segura, i alguna cosa tornarà a recórrer-me el cor. És una emoció glaçada, punxant, dolorosa i dura el que dura el so d’aquell dia. La jutgessa de la dana començarà ben aviat la seva instrucció i mig centenar de persones tornaran a reviure el que va passar. Algunes poden sortir imputades. Perquè res no s’ha acabat, malgrat que alguns es vegin ja, un altre cop, posant la cara en un cartell electoral.
Subscriu-te per seguir llegint
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Les millors imatges de la Diverbeach
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Els embassaments gironins es troben a màxims històrics