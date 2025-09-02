Opinió | OPINIÓ
Carta d'un lector: "Riuclar mereix respecte"
L'autor denuncia dècades d'abandonament per part de l'Ajuntament en un veïnat de Massanes
Riuclar: 50 anys d'abandonament institucional per part de l'Ajuntament de Massanes
Jesús Barrientos Muñoz | Riuclar de Massanes
Riuclar, a la comarca de la Selva, va néixer als anys 70 en condicions que avui serien inacceptables. Especuladors immobiliaris, amb la complicitat d’un ajuntament que mirava cap a una altra banda, van enganyar centenars de famílies venent-los terrenys en un entorn bonic però sense serveis bàsics.
Després de mig segle d’esforços i despeses de les nostres butxaques, vam aconseguir aigua, llum i clavegueram mínims, però la urbanització continua inacabada. L’any 2012, un jutge va obligar l’Ajuntament a completar les obres; 13 anys després, no ha fet res, escudant-se en tràmits i demostrant una alarmant manca d’interès.
Avui vivim amb carrers plens de clots, zones sense asfaltar, sense enllumenat, amb xarxes d’aigua, llum i clavegueram fora de normativa, sense cobertura mòbil i amb una pèssima gestió de residus. Així i tot, paguem un IBI equiparable al dels veïns del nucli urbà, que sí gaudeixen de tots els serveis i millores.
Riuclar mereix respecte. Exigim que l’Ajuntament compleixi la sentència i posi fi a dècades d’abandonament.
