Estratègia de país, estratègia de ciutat
La setmana passada van sortir dues notícies que em van fer pensar. Ambdues estaven relacionades amb l’onada d’incendis que han cremat l’oest de la península espanyola. En primer lloc, el portaveu dels Comuns exigia com a condició per a negociar els pressupostos de la Generalitat, una inversió important en prevenció d’incendis. Alhora el mateix president Illa, aquest cap de setmana, marcava la prevenció i l’extinció d’incendis com a una de les prioritats del govern català en aquest nou curs polític.
És cert que la massa forestal del país s’ha doblat en la darrera dècada i que això és una bomba de rellotgeria, però, s’adquiririen aquests compromisos si no s’haguessin cremat 400.000 hectàrees a Galícia i a Castella? Si no en parlessin els mitjans? Tots sabem que no.
Com pot ser doncs que alguna cosa que ni estava a la llista de les prioritats del govern o de l’oposició, ara passi a ser la primera prioritat? Per què ens hem acostumat a una improvisació constant.
Ho podem veure també en l’àmbit europeu. Fa només tres anys, amb l’inici de la guerra d’Ucraïna i la impossibilitat d’importar gas rus, tota l’estratègia europea es va encaminar a tenir sobirania energètica. Tots els recursos comunitaris s’havien de destinar a això. Es van anunciar plans multimilionaris per desenvolupar la indústria renovable en temps rècord. Dos anys més tard, ja no es parla d’energia sinó que la prioritat ara, és armar-se davant de l’amenaça russa. En dos anys la prioritat i per tant, tots els recursos, passen de destinar-se a renovables a la indústria armamentística. Certament, són coses importants i l’agenda marca, però pot un projecte com la Unió Europea anar a remolc dels esdeveniments d’una manera tan clara?
Si tan estratègic era la defensa europea sense l’escut nord-americà, hauria d’haver estat una prioritat fa anys. Encara recordo el fracàs de l’estratègia Lisboa que pretenia que la U fos l’economia més competitiva del món. No pot ser que no hi hagi estratègies reals de país, de ciutat o d’unió d’estats. Així anem.
Aquests exemples serveixen per evidenciar com funciona molta de la política actual, a cop d’esdeveniment, a cop de titular. Que hi ha incendis, incendis. I així no es pot anar enlloc. És evident que els fets marquen l’agenda i que tots estem interrelacionats, però cada país, cada ciutat ha de tenir un camí. Ha de saber cap on va. Ha de tenir una estratègia que guiï els passos i les decisions que es prendran i no que vagi canviant les prioritats en funció dels esdeveniments. Tothom sap que som un país mediterrani on fa molta calor i que els incendis ens acompanyaran sempre i que hi hem de dedicar recursos. Tard o d’hora tindrem un gran incendi, com l’hem tingut en el passat. Per tant, més enllà del que passi a la resta de la península, una bona gestió forestal hauria de ser un objectiu des de fa dècades.
El mateix veig en moltes ciutats, on no hi ha cap estratègia que marqui el pas a l’acció de govern. Un anar i venir en funció dels esdeveniments i qui dia passa any empeny. Això sí, amb moltes dosis de populisme i intentar acontentar als veïns, a repartir petons i abraçades per intentar revalidar el mandat.
Això, és la mort lenta dels països i les ciutats. Van fent, es pensen que estan bé, que poden funcionar sense estratègia però amb la perspectiva del temps, es van quedant enrere. A tall d’exemple, a inicis del nou segle, el PIB de la Unió Europea era equivalent al 80% dels Estats Units. Avui, representa només el 65%. La patacada del 2008 va ser terrible per l’economia europea i de mica en mica anem perdent pes en l’economia mundial. No hi ha una estratègia sobre el paper d’Europa al món en els pròxims anys.
Això sí, quan passa quelcom important, allò esdevé estratègic i la UE s’hi bolca. A cop de notícia. Això no és seriós.
Davant d’això, és imprescindible abstreure’s de la immediatesa i l’agenda mediàtica i reflexionar d’acord amb dades reals, sobre cap on hem d’anar com a ciutat o país. Independentment del que estigui passant. A partir d’aquí, fixar les prioritats i els objectius que han de guiar l’acció de govern. Només els que ho tenen clar se’n surten. Però d’allò que poden fer, no del que voldrien.
Aquesta manca d’estratègia és dramàtica i el que ens fa és que tinguem ciutats i països cada cop menys dinàmics, menys competitius. I és aquí on el paper dels mitjans de comunicació és clau. Més enllà de la immediatesa de la notícia i del dia a dia, és el quart poder el que ha de dir que el «rei va despullat», que ha d’evidenciar que el govern no té rumb. No deixa de ser el paper del periodisme. Difícil en els temps actuals, però necessari, imprescindible. Costi el que costi. Pel bé de tots. Sobretot dels que ens succeiran.
