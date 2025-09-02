Opinió
Excursió turística a Gaza
El xou que van muntar abans de salpar els de la flotilla humanitària em va recordar els meus estius treballant en creuers turístics. Embarcàvem unes quantes dotzenes de turistes cap a una «Excursió pirata», que en realitat no era més que traginar-los en vaixell fins a una recòndita cala on s'afartarien de sangria barata, però abans pujar a bord ja estaven rient i celebrant el que vindria, talment com els esforçats ambaixadors humanitaris diumenge passat. Els moments previs a passar-t'ho bé són els més emocionants, Greta Nosequè i Ada Colau em recordaven les turistes que sortien cap a Cala Farriola a torrar-se i arrambar-se a algun mariner, amb sort un servidor de vostès.
No em vaig equivocar en comparar-ho, la presumpta missió humanitària va durar més o menys el mateix que l'«Excursió pirata» en què els turistes tornaven a quatre grapes, no entenc com mai en vam perdre cap de tornada. Suposo que els de la flotilla humanitària també arribarien a una cala pròxima a Barcelona, on van beure, van cantar, van riure i, un cop farts, van tornar. Igual que els turistes de la meva joventut, o millor i tot, ja que aquells es pagaven el bitllet. Ni els meus turistes arribaven a cap illa pirata, ni la flotilla humanitària arriba a Gaza. Ni falta que els fa, el que compta és divertir-se i imaginar-ho.
Un els veia al port de Barcelona i ja sabia que tant de mariner d'aigua dolça no arribaria gaire lluny. Van donar l'excusa del mal temps -no podien confessar que era d'una festa de comiat d’estiu-, però igual podien haver dit que en el vaixell no hi havia cobertura, que no hi havia menú per a celíacs, que les ordres de bord no eren inclusives -algú va cridar «home a l'aigua» sense preguntar abans de quin gènere se sentia el que s’ofegava-, que amb tant de núvol no es pot parar el sol o que si hagués sabut que no hi hauria gintònics de marca, en bona hora m'embarco jo. Així que van tornar, no sé si a quatre grapes, però sí amb la sensació del deure complert, que no era altre que ser fotografiats en partir. D'aquí a poc hi haurà una nova singladura, si l'«Excursió pirata» la fèiem dues vegades per setmana, no seran menys els de l'«Excursió a Gaza». Potser m'hi apunto, ara que sé de què va la cosa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Investigadors de la Universitat de Girona detecten que la radiació solar ha augmentat entre un 8 i 10% en mig segle
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals