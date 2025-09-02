Opinió
Nou curs polític a Catalunya
No és cap novetat que el començament del nou curs polític arrossegui els assumptes que van quedar sense resoldre abans del període estival de vacances parlamentàries.
El govern de Salvador Illa espera que els socis de la investidura, ERC i Comuns, s’avinguin a aprovar els pressupostos per al 2026, però és més un desig que una realitat.
La majoria absoluta al Parlament de Catalunya s’obté quan el nombre de vots supera la meitat més un del total de diputats. Per tant, dels 135 escons són 68, que s’assolirien amb els 42 del PSC, 20 d’ERC i 6 dels Comuns. Però no es tindrà pas aquesta sort!
La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, va alertar abans de les vacances d’estiu que la legislatura es podia complicar si no hi havia avanços en la reforma del finançament. Per la seva part, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha exigit que, abans de negociar, s’hagin contractat els nous inspectors especialitzats en habitatge que va prometre el govern. Quina bajanada lligar una qüestió menor a la negociació d’uns pressupostos!
Ara bé, es compliran les amenaces? Esquerra s’ha fet l’orni fins ara en l’estancament sobre el finançament singular. Alhora, el govern va reconèixer per mitjà del full de ruta de l’Agència Tributària de Catalunya que l’IRPF no es recaptaria durant aquesta legislatura, una afirmació que incomplia l’acord d’investidura. Per acontentar ERC, el primer consell executiu després de vacances va aprovar un decret que modifica el règim jurídic de l’agència «per tal d’adaptar-lo als nous requeriments derivats del desplegament de la hisenda catalana». Els Comuns, per la seva banda, s’han empassat el veto a l’ampliació de l’aeroport, que en el mandat anterior era una línia vermella. El principal avantatge d’Illa és que els socis potencials no estan disposats a enviar la legislatura a can Pistraus, malgrat l’estira-i-arronsa sobre el pressupost. És a dir, que ni sí ni no, sinó tot el contrari.
A l’altra banda del ring, Puigdemont, ha citat el grup de Junts per Catalunya a Waterloo els dies 15 i 16 de setembre amb l’objectiu de revifar l’aposta de continuar posant pals a la roda.
De fet, el secretari general de Junts, Jordi Turull, s’ha negat a negociar els pressupostos i ha posat com excusa que els Pactes del PSC amb ERC i els Comuns són incompatibles amb el seu projecte de país. Si es tracta de la il·lusió d’aconseguir un estat independent en forma de república, aleshores continuaran fent la punyeta, aprofitant de forma oportunista el desgavell de Rodalies, l’ús de la bandera espanyola o la reunió amb els reis.
Amb tot, no deixaran de mirar de reüll el creixement de l’Aliança Catalana de Sílvia Orriols, no sigui que en pròximes eleccions perdin bous i esquelles.
I així s’anirà tirant!
Subscriu-te per seguir llegint
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Investigadors de la Universitat de Girona detecten que la radiació solar ha augmentat entre un 8 i 10% en mig segle
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals