Opinió
Objectiu: recuperar la veritat
No soc massa optimista amb el nou curs polític que s’enceta amb aquesta reunió sorprenent entre Puigdemont i Illa. Els darrers esdeveniments no conviden a una opinió diferent. Aquest mes d’agost els dos partits majoritaris a l’estat espanyol s’han dedicat a llençar-se els plats pel cap, la qual cosa només serveix per a engreixar les perspectives electorals de Vox.
D’ara endavant ens haurem d’acostumar a les mentides com a principal arma electoral. Serà lamentable, però ja és així. Es tracta d’embolicar la troca al màxim, d’enganyar la gent i d’esgrimir victimisme. Aquesta ha estat l’estratègia de Donald Trump aquests darrers anys i vet aquí com l’extrema dreta s’ha revifat, tot sortint de l’ostracisme en poc temps.
Una gran part de la població només s’informa mitjançant les xarxes socials. La premsa escrita passa un període complicat i cada vegada hi ha menys punts de venda. Aquest mes d’agost, sense anar massa lluny, ha estat una verdadera odissea poder comprar diaris. En una ciutat de més de mil vint mil habitants com Banyoles només hi havia dos punts de venda. I en la majoria d’ocasions aquell exemplar que buscaves ja s’havia esgotat.
Els mitjans de comunicació –encapçalats per les televisions– s’han dedicat a uns focs que han afectat una part important de l’estat espanyol. Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i Astúries patiren la fúria de les flames. Sense anar més lluny, Ourense ha cremat entre un 12-15% del seu territori.
Una situació tan lamentable com aquesta només ha servit perquè PSOE i PP encetessin una precampanya electoral –empastifada pel joc brut– que pot durar molts mesos o un parell d’anys si Sánchez és capaç d’esgotar la legislatura.
La lluita contra els focs és una competència de les comunitats autònomes i les tres més afectades són governades pel PP. Exactament igual que al País Valencià, els tres presidents populars no han estat a l’altura de les circumstàncies. Rueda i Mañueco sobretot han fracassat estrepitosament. Malgrat que són comunitats conservadores, els governs són tan fluixos que són incapaços de fer front a aquests tipus d’incidències. Els pressupostos de les tres comunitats han patit retallades periòdicament en els efectius –els bombers tenen uns contractes temporals i precaris–, en la lluita contra els incendis i la gestió forestal. I a l’hivern no es preocuparen per campanyes de reforestació autòctona o de promoure la ramaderia extensiva. Fou tan negativa la gestió de la crisi que Núñez Feijóo es veié obligat a sortir en defensa de la seva gent i donà instruccions perquè se centressin les crítiques en el govern d’Espanya i el seu president.
Des d’aquell moment les acusacions i les mentides esgrimides pels presidents populars es generalitzaren. Elías Bendondo des de la Feria de Málaga i davant de la plaça de braus s’atreví a titllar de piròmana a la directora de Protecció Civil. I la portaveu del Senat, Alicia García, es desplaçà des del seu lloc de vacances a Madrid per a insultar a tort i a dret als seus oponents socialistes i demanà la compareixença de tres ministres. És a dir, es tractava de desviar l’atenció i no assumir responsabilitats. Han practicat la política del fangueig exactament com en el País Valencià, sense pensar que els focs no tenen militància política.
Mentre els ministres havien de donar explicacions, els presidents autonòmics es dedicaren a les rodes de premsa. Només Mañueco es veié obligat a comparèixer en seu parlamentària, atès que Vox l’obligà. Ni Rueda ni Guardiola han donat cap mena d’explicació. Per cert, en el Senat la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el d’Agricultura, Luis Planas, van deixar en ridícul els senadors del PP que ja no sabien quin paper fer davant les dades que oferiren els membres del govern.
I és per tot això que cal tornar la veritat, el contrast de parers i el debat al nostre sistema polític. Sabem que la democràcia és el sistema de l’opinió (doxa), però sense fets objectivables des dels quals iniciar la deliberació, es complica enormement el debat. Així ho destacava la mare de la filosofia política moderna, Hannah Arendt que, en un context dislocat que buscava desesperadament nous discursos on arrelar-se, va saber donar-li a conceptes avui tan menyspreats com la veritat, el perdó o la promesa, el lloc que han d’esgrimir les corts espanyoles, el Senat i els parlaments autonòmics, per tal que la ciutadania recuperi la confiança en les institucions que ens governen.
