Opinió
Carles Ribas i Gironès
Tornem a estimar Girona
Fa uns anys, quan algú parlava de Girona, inevitablement sortia aquella expressió: “Girona rai!”. Era una manera de dir que tot i les dificultats, la ciutat tenia una llum pròpia que ens feia sentir orgull de pertinença. Ens reconeixíem en els carrers, en la vida cultural, en la manera de fer de la gent. Érem conscients que vivíem en una ciutat estimada, visitada i admirada, i això ens omplia de confiança per encarar el futur.
Però d’un temps ençà, aquest sentiment s’ha anat esquerdant. Avui, quan parlem de Girona, massa sovint apareixen les queixes, la crítica i fins i tot la resignació. La ciutat de manera inconscient s’ha contagiat del virus del discurs crític i demagog que uns van imposar per mantenir-se o conquerir el govern del nostre futur.
Avui els ciutadans comentem l’estat d’abandonament d’alguns barris, la manca de manteniment, l’erràtica gestió de les escombraries, les males herbes que creixen a les voreres o als escocells dels arbres, i ho fem amb la mateixa naturalitat amb què abans proclamàvem amb orgull l’estima per la nostra ciutat. Les males herbes que deixem créixer sense control són més que un problema estètic: s’han convertit en una metàfora del desànim, del sentiment que la ciutat no té projecte i que ningú la guia amb prou determinació per dibuixar el futur que mereix.
Ja fa massa anys —i més d’una legislatura— que vivim sense un relat clar de ciutat, sense una visió compartida que ens faci somiar col·lectivament. Ens hem acostumat a viure de la crítica constant per tot i la manca de voluntat de mirar de positivar qualsevol avenç o oportunitat. El resultat és un cercle de desafecció que ens fa perdre el més important: l’estima per Girona.
Girona no mereix aquest desencís. Girona necessita que la tornem a estimar. Necessita que ens hi rebel·lem, que recuperem l’esperit dels qui, amb empenta i orgull, la van fer créixer, la van embellir i la van projectar al món. Girona necessita un lideratge capaç de marcar un rumb clar, però sobretot necessita que els gironins i gironines recuperem la confiança en nosaltres mateixos i en la nostra ciutat.
Tornar a estimar Girona no vol dir negar els problemes o dificultats; vol dir afrontar-los amb la convicció que podem fer-ho millor o que serem capaços de donar-los un altre volta per fer del problema una oportunitat. Cal que exigim, amb veu alta, un projecte de futur. Vol dir, en definitiva, que deixem d’ofegar-nos en la boira de la crítica i de les proclames demagògiques i mirem de manera positiva la ciutat i les oportunitats que aquesta ens ofereix.
Girona rai!, sí. Però no com una frase feta del passat, sinó com un crit renovat de present i de futur. Ens toca a nosaltres tornar-ho a fer possible. Ens toca a tots nosaltres renovar els vots, en definitiva, ens toca tornar a estimar a Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Els xàfecs d'aquesta matinada deixen registres d'entre 80 i 30 litres a les comarques gironines