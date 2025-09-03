Opinió
Ara el turisme sense pistrincs no ens és grat
La societat es divideix en dos grups, la gent que parla de coses materials i no saben parlar de res més i els que parlen d’idees i inevitablement de coses físiques vulgars. La gent que viatja es classifica en una d’aquestes dues categories: els que moguts per la curiositat intel·lectual volen conèixer i entren en els museus, sales d’exposició, admiren les restes arqueològiques i els atreuen les mostres arquitectòniques de les antigues civilitzacions.
Però un altre col·lectiu de viatgers, només, volen plaers per alimentar més el cos que l’esperit, i aquests són els que prenen el sol, es banyen en platges de moda, mengen el que estan acostumats en el seu lloc d’origen, sense, tastar res típic i no els interessa la cultura, la història, el folklore del país triat. A Formentera havia trobat turistes que creien que era una illa atlàntica, situada més amunt o més avall de les Açores.
La paraula turisme deriva del francès, de tour, però també és un manlleu de l’anglès, de tourism, que significa sortir de viatge amb cotxe, autocar, avió o vaixell i tornar al lloc de partida. El viatge particular fora del país era cosa d’adinerats, va aparèixer a finals del segle XIX a Anglaterra i, aviat, fou desplaçat per sortides en grup organitzades per les agències de viatges, dedicades a preparar itineraris, especialment, a Grècia i Itàlia, fins i tot als rics es classificaven amb els que havien fet el viatge (Grècia) i els que no. El sector benestant, gràcies a les rutes preparades, gaudí de bons hotels, d’activitats, sales de festa i en acabat tots a llurs cases.
L’actual turisme anomenat turisme de masses, realitzat en grup, va venir molt de temps després i va ser una conseqüència de les vacances d’un mes. És conegut com a «vacances de sol i platja» en un mateix indret, que segons la moda i l’encariment pot canviar i així es parla dels espais cremats, morts d’èxit, com ha passat enguany en les tres illes Balears: Mallorca, Eivissa i Formentera.
A la segona meitat del segle XX va aparèixer un nou turisme, conegut com a turisme rural o d’anar de vacances al càmping. Són persones que fugen del soroll de les ciutats, volen acostar-se a la natura i embolcallar-se de tots els silencis de la nit; gràcies a aquests estiuejants algunes masies han tingut un final digne després d’haver abandonat la precarietat de la vida pagesa. Els amos han convertit la llar familiar en centres d’allotjament, de repòs i de bona menja.
La necessitat ha imposat un nou estil de descans que consisteix a quedar-se a casa en el període vacacional, especialment en el mes d’agost, aquesta modalitat és una moda i porta per nom Staycation; és molt fàcil de practicar i no es corre cap risc. De moment no hi ha manifestacions de turismofòbia contra aquest nou estil; els d’Arran estan furiosament en contra del turisme descontrolat.
Hi ha una reacció popular contra l’estranger pobre i gamberro, un malestar larvat en barris i pobles maltractats pel turisme massiu, maleducat i ordinari, que també és una molèstia latent en les institucions, com Cambres de Comerç. Ha esclatat rabiós: «Tourists, go home» perquè hi ha llocs saturats on la gent està farta dels pisos il·legals i que sempre siguin els mateixos els que fan calaix a costa dels desassossecs de la classe social més desfavorida. Fatigats dels aprofitats que acabaran llogant per dormir bancs del passeig marítim tot justificant la turismofòbia com una legítima autoprotecció contra la gentrificació, que malmet la vida dels residents, de la gent de tota la vida.
Un informe optimista del 2 de juliol d’aquest any de la Sectorial de Turisme, publicat per CaixaBank, preveia un augment del PIB turístic del 2,7%, una xifra superior al creixement de l’economia espanyola en conjunt (2,4%), «però inferior als excepcionals registres després de la pandèmia». El 27 d’agost, la setmana passada, va aparèixer aquest comunicat: la puja dels preus i la caiguda del poder adquisitiu han provocat que la despesa mitjana per persona en viatges, oci i vacances hagi augmentat un 9,3% aquest any, segons l’INE (Institut Nacional d’Estadística).
A mitjan juliol alguns indicadors advertien una forta desacceleració turística, a primers d’agost vaig preguntar a botiguers i em digueren que havia sigut un mal juliol: «els preus estan disparats, menys turistes i més escurats, la cosa no pinta gens bé».
A les illes Balears ha anat malament, en particular a Eivissa per ser una illa que s’equivocà i ara ho paguen. Va apostar pel mercat turístic de la discoteca i de la disbauxa; la classe mitjana va marxar i l’illa s’ha quedat sense estiuejants. Menorca no pateix el vaivé de la temporada estiuenca perquè ha fidelitzat a moltes famílies que la tenen com a segona residència.
Seguiré la setmana vinent parlant del tema perquè tindré més informació de com s’està tancat la temporada turística.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus