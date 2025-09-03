Opinió | DES DE LA FONT DEL BISBE
El bosc és de tots?
Aquestes setmanes d’incendis, m’han fet pensar en un acudit de l’enyorat ninotaire Perich, que en el marc d’uns focs d’estiu dels setanta, escrivia en una vinyeta: «Si el bosc crema, quelcom teu es crema...senyor Compte». Posant el dit a la nafra d’una campanya del darrer franquisme. Realment el bosc és de tots? Les dades ens diuen que no. El 77% dels boscos de Catalunya són de propietat privada, en algunes comarques gairebé és el 90%; així que no, el bosc no és de tots.
Però quan sigui temps de bolets, i arribin els caps de setmana de la propera tardor, molts conciutadans s’endinsaran dins del bosc, i majoritàriament es posaran en una propietat privada sense permís. És tan natural com ho fem, com impensable seria entrar al jardí d’altri a fer-hi quelcom. Ara bé, no escric per a defensar la propietat forestal, sinó a constatar el que hi ha, quan anem a la muntanya, malgrat la propietat privada és jurídicament quelcom sagrat.
A veure, on vull anar: a les normes que no són escrites i que han existit a l’espai rural des de fa segles i han permès usos comunals sobre la terra particular. El dret del comú de fer ús de la terra d’algú altre, sense perjudicar l’activitat principal que s’hi faci. Aquests usos eren drets que, malgrat no estar escrits, solien estar ben regulats dins les comunitats, on tothom es coneixia i no calia demanar permís. Bé, no tot eren flors i violes, cal dir que no van pas estar lliures de conflictes.
La cosa és, però, que la gent va seguir amb aquestes pràctiques malgrat les resolucions judicials, però al segle XIX va haver-hi un canvi rellevant. Ho apunta la Rosa Congost a Els propietaris i els altres (1990): el 1846, propietaris forestals de la província de Barcelona signaven un escrit on es demanava protecció per al «sagrat dret de la propietat» i convertir aquests usos en una cessió dels propietaris, una mena de caritat cristiana. Els usos comunals van passar a ser una cosa de pobres i per anar a espigolar a casa d’algú altre calia permís. Però la tradició deu ser tossuda, perquè ens ha quedat aquesta idea que «el bosc és de tots».
Regular i posar sobre la taula els usos comunals sobre la propietat és necessari i urgent, tant per protegir la terra com per garantir la tranquil·litat de qui la treballa. Tornar el poder al món local i finançar adequadament les seves competències en aquest àmbit és més que urgent.
La propietat privada ja està regulada, però amb grans deficiències en àmbits on l’especulació fa l’agost, com és l’habitatge. També cal millorar la del bosc. Que es pugui aprofitar una finca abandonada i expropiar-la si repetidament el propietari no assumeix les seves obligacions. Perquè els usos comunals al segle XXI són més necessaris que mai. I el canvi climàtic ens obliga a cuidar el que de fet es de tots.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus