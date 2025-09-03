Opinió
L’amnistia política a Puigdemont
La llei d’amnistia és motiu de guerra oberta entre els poders de l’Estat des de fa més d’un any. Mentre els poders legislatiu i executiu la defensen i en reclamen l’aplicació íntegra, el poder judicial continua enrocat i en qüestiona la legalitat. Alguns tribunals han aplicat la llei a determinades persones amb causes penals relacionades amb el Procés, però encara hi ha molts casos pendents de resoldre i, sobretot, persisteix la negativa del Tribunal Suprem d’aplicar-la als líders polítics: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa, condemnats per malversació, continuen inhabilitats, i tampoc s’han anul·lat les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
El Tribunal Constitucional (TC) ha confirmat que la llei d’amnistia és constitucional i legal, tombant el recurs del Partit Popular, que la considerava inconstitucional. Malgrat això, de moment, els condemnats per la Sala Segona del Suprem continuen inhabilitats i Puigdemont, Comín i Puig no poden tornar a Catalunya sense el risc de ser detinguts.
La posició del Tribunal Suprem no és cap sorpresa, però en l’entorn de Junts ha causat estranyesa que l’amnistia política no s’apliqués a Carles Puigdemont. En aquest sentit, la reunió que aquest dimarts van mantenir a Brussel·les el president Salvador Illa i l’expresident Puigdemont es pot llegir com un primer pas en aquesta direcció.
No fa gaire, Illa havia afirmat que es reuniria amb Puigdemont «quan arribés el moment», i tot semblava indicar que aquest moment seria quan l’expresident pogués tornar a Catalunya gràcies a l’aplicació de l’amnistia. Però alguna cosa ha fet canviar d’opinió al president, que finalment ha optat per mantenir la trobada a Brussel·les, quan encara el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat sobre els recursos d’empara presentats per Puigdemont, Comín i Puig.
La reunió s’emmarca en les trobades que Salvador Illa va tenir el mes de novembre amb tots els expresidents de la Generalitat vius, excepte Pasqual Maragall, per motius de salut, i Carles Puigdemont. Per tant, cal entendre-la com una forma d’aplicació de l’amnistia política, al marge de l’amnistia judicial, que des del govern central i el de la Generalitat es considera que serà efectiva pròximament per a tots els afectats. Malgrat això, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va retreure que la trobada arriba tard i que Illa actua per mandat de Pedro Sánchez. Turull va recordar que el president havia viatjat diverses vegades a Brussel·les sense voler-se reunir amb Puigdemont, malgrat que ells ho havien reclamat. Amb tot, cal valorar el gest del president de la Generalitat.
Des de la Moncloa es van afanyar a aclarir que aquesta reunió no implica necessàriament una trobada immediata amb el president del govern, Pedro Sánchez, però és evident que la reunió entre el líder socialista i el president de Junts es produirà aviat. El mateix Sánchez ja va manifestar en roda de premsa, el 28 de juliol, que es reuniria «amb tots els interlocutors» i va incloure explícitament Puigdemont en aquest compromís. Va subratllar que la llei d’amnistia és una eina per «superar» el conflicte del 2017 i mirar cap al futur.
És probable que aquests gestos s’emmarquin en les negociacions que mantenen el PSOE i Junts, amb l’objectiu de facilitar un possible acord sobre els pressupostos.
Tot i això, moviments com aquests, juntament amb la possibilitat de garantir un servei de seguretat a l’expresident, que fins ara li ha estat negat, permetrien interpretar que, si bé l’amnistia judicial encara no s’ha materialitzat, la política ja és una realitat. El govern central, amb el suport de la seva majoria parlamentària, va decidir en el seu moment —encara que fos fent de la necessitat virtut— retornar a la política allò que el govern del PP havia delegat als tribunals de justícia. Una delegació que, com s’ha comprovat, no només no resolia els problemes, sinó que encara els agreujava.
