Opinió
Un món màgic
La senyora Jeanne Calment acaba de complir 90 anys, pensa que l’oferta de l’advocat André-François Raffray de 47 anys és raonable i beneficiosa per ella, li pagarà 2.500 francs cada mes fins que es mori, moment en què casa seva serà propietat a tots els efectes d’ell, al cap i a la fi no té hereus i encara que es troba bé mai se sap el que passarà demà. Passen els anys, desconec si la centenària mentre passeja amb bicicleta veu l’ombra d’un rapinyaire voleiant sobre el seu cap, o si el senyor Raffray arrufa les celles mentre l’observa plena de salut des de la finestra, tampoc tinc coneixement si els anys permeten a Calment assistir a l’enterrament de l’advocat, una circumstància que obliga la vídua a pagar l’estipulat durant dos anys més, i també ignoro si la vídua assistí a l’enterrament de la senyora Calment per comprovar personalment si després de 122 anys i 164 dies –una longevitat extraordinària fins al punt de ser considerada la persona més longeva del planeta d’ençà que hi ha registres, i alhora una longevitat insofrible per l’advocat Raffray, perquè segons la vídua, ell sufragà amb 85.000 francs una vida que semblava que no tenir fi– si finalment la bruixa s’havia mort, i per no saber no sé si la senyora Calment que nasqué l’any 1875 i es mori el 1997, li sabé greu no haver demanat a un xicot que tingué de molt joveneta que li regalés un parell dels seus quadros, es deia Vincent van Gogh, «era brut, sempre anava mal vestit, tenia un aspecte ombrívol».
Em pregunto si Jeanne Calment experimentà el que segons els experts és o era la corba de la felicitat i que té forma de U, quan els joves diuen adeu a la universitat o a la formació professional comencen a entendre el significat de vida ingrata, i la felicitat de pessebre es desploma fins a tocar fons en l’equador de la vida moment a partir del qual es recupera fins al punt que, en plena maduresa, de donar raó a la dita, a la vejez viruelas, una corba que té la seva lògica, en els anys joves la vida és un repte, és milícia, és responsabilitat, és competició, són anys de grans esperances, però també de grans decepcions, mentre que en els anys de la segona part de la vida els fills fan la seva, l’economia no és una preocupació, s’arriba a un acord de no agressió amb la parella, davant un partit de futbol el sexe s’asseu a la banqueta (més en el cas dels homes, de moment)..., una exposició que diria no toca de peus a terra, no tothom en la maduresa té la vida regalada, molts ancians pateixen pobresa, soledat no desitjada, pensions raquítiques, temor pel que els pot passar, i no s’ha de confondre una suposada saviesa i prudència de la gent gran amb una capitulació davant el que en un altre temps hauria fet bullir la sang. Ara els experts en felicitat humana han agafat la U o corba de la felicitat i l’han actualitzat segons els temps que corren, han iniciat el descens o l’inici de la infelicitat a edats més primerenques i han doblegat la banya de la dreta, ras i curt, la infelicitat s’inicia coincidint amb el dia que la criatura s’assabenta que els Reis Mags no són mags, i es queda en una situació de decaïment durant la resta de la vida. Per compensar el desengany que els reis de la infància eren una enganyifa, hem llegit Alícia en el país de les meravelles i el Mag d’Oz i ens hem creat un món màgic i paraules màgiques com ara felicitat, i creiem que un altre món és possible, un món màgic on tots serem feliços, però oblidem un detall, durant milions d’anys si una cosa no ha après el cervell és a ser feliç, només a sobreviure, només cal obrir un diari, encendre la tele o donar un cop d’ull a X.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus