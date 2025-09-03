Opinió
El retorn
Allò de la «vuelta al cole» no només ha provocat l’efecte d’una cançó enfadosa, sinó s’ha convertit en la perfecta estampa d’un estat d’ànim: efectivament, el retorn a les vides quotidianes després de l’estiu té alguna cosa de malson amb música de «jingle» publicitari en què inicies una travessia que no tens unes especials ganes de començar i veus, a bona part dels rostres aliens, l’empremta d’una fatiga preventiva. Per més ganes que tinguis de tornar a la presumpta normalitat, per més que assumeixis que l’estiu només t’agrada perquè és efímer, és impossible reinserir-se als horaris lectius sense la sensació que t’estan demanant un impossible. Però en contra de l’opinió popular, no ens arrosseguem pel món perquè venim del descans absolut i ara ens fan treballar. No, aquesta és la versió reduïda i reduccionista. Si estem tan deprimits amb l’arribada del setembre és perquè l’estiu ens recorda que hi ha una altra possible vida allà fora, que existeix una dimensió paral·lela en què els rellotges funcionen diferent i la percepció del temps no té res a veure amb la de la Metròpolis de Fritz Lang. Traiem al cap a una realitat en què tenim marge per pensar, per avorrir-nos, per assaborir el pes de les nostres decisions, i després ens veiem abocats a enterrar-ho tot en un racó incert del nostre cap perquè hem d’entomar les responsabilitats d’un dia a dia que depèn poc o gens de nosaltres. No és el descans, només; és la constatació que la resta de l’any vivim en una roda de hàmster en què no ens sentim còmodes i acceptem per instint de supervivència. Per això el retorn es fa tan dur i, a la vegada, comporta un autèntic sotrac anímic, perquè has d’acceptar que allò que toleres com a “normal” és el resultat d’una resignació. I no cal dir que poques coses generen tanta frustració com veure que hi ha qui fa vacances al setembre: els seus viatges i somriures et semblen una provocació, però et consoles pensant que acabaran entrant a la roda. Podem provar d’enganyar el temps, però al final sempre tornem a la roda.
