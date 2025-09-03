Opinió
Sis milionets de res
Per algú que tingui 207 milions d’euros, el 3 % del total de la guardiola és xavalla. Es poden fer servir per comprar això o allò, sense massa importància. Però, en realitat, sis milions són molts. I que la Diputació de Girona decideixi destinar sis milions a promocionar un esdeveniment turístic és innecessari quan l’organització del campionat és tan potent que no cal que li donin cap altra empenta econòmica per assegurar-se l’èxit.
Que els millors golfistes del planeta vinguin a les comarques gironines l’any 2031 per disputar un campionat com la Ryder Cup a mi ni fu ni fa, però no em suposa cap problema. Es parlarà de Girona i la Costa Brava (i possiblement massa de Barcelona, com ja ha passat). I qui hagi de venir (a gastar, menjar i dormir), vindrà amb independència dels sis milions.
Sí que sembla incomprensible que la Diputació hi vulgui posar aquests diners. Sis milions no són xavalla per cap ajuntament de la demarcació. L’Ajuntament de Girona, per exemple, va aprovar un pressupost d’uns 165 milions per aquest any 2025. Entre les despeses, només n’hi havia 8,4 destinats a inversions. I això a l’Ajuntament més gran de la demarcació. És fàcil imaginar-se que als ajuntaments petits, qualsevol ajuda de la Diputació és benvinguda. I consti que la Diputació té desenes de programes i subvencions en marxa per als ajuntaments però sis milions més, no farien cap mal.
I si no, que pensin on col·locar un segon centre d’ajuda a persones sense recursos que viuen al carrer, a l’estil de la Sopa de Girona. No cal que també sigui a la capital. La demarcació té 221 municipis. La solidaritat també és això. Per cert, el pressupost de la Sopa, que atén persones sense sostre de tota la província, és d’1,6 milions i el 70% l’aporta l’Ajuntament gironí.
