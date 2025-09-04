Opinió
A cent quilòmetres de casa
Entre motxilles, pissarres i carpetes, està a punt de començar un curs que -si res canvia- serà especialment complicat per a desenes de mestres que s’han tret les oposicions, però que tot i això hauran de fer centenars de quilòmetres cada dia per anar a treballar. La Meritxell Comas explicava el cas de dues mestres banyolines que havien estat destinades a Sabadell i Terrassa, mentre que altres mitjans es feien ressò d’una mestra lleidatana que haurà de fer cada dia 300 quilòmetres per treballar a Castelldefels. El quid de la qüestió és que els nous funcionaris no poden accedir a les mitges vacants, que queden reservades per a interins. Això, per tant, redueix les possibilitats d’elecció.
És evident que no tothom pot treballar al costat de casa, i que entrar al sistema educatiu públic implica sacrificis, perquè s’han de cobrir tots els territoris. Això no treu, tanmateix, que els desgavells dels últims temps amb les plantilles hagin donat peu a situacions injustes com aquestes. No té sentit que gent amb oposicions tingui pitjors condicions que interins, especialment en casos amb nens petits on la conciliació és imprescindible. Com vol el departament tenir plantilles estables si envia la gent a treballar a centenars de quilòmetres de casa? Com s’omple la boca de sostenibilitat, quan és pràcticament impossible recórrer aquestes distàncies amb transport públic si es vol arribar a temps per començar les classes? Tant de bo les reclamacions resolguin el major nombre de casos possibles i tothom pugui començar el curs a una distància prudencial de casa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Les conseqüències de Shein i Temu per al comerç gironí: 'la qualitat del producte és la gran diferència
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Li demanen una cigarreta i li acaben robant una cadena d'or a Girona
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Toni Moog: 'El diazepam és pitjor que la cocaïna
- Excursió turística a Gaza