Opinió
L’horitzó sempre arriba
De totes les pel·lícules sobre mafiosos, que tant ens agraden, potser la que té un començament més icònic, quant a la presentació dels personatges, és Un dels nostres. Retrats a pinzellades ràpides, precises, tots semblen fascinants i tots acaben morts o a la garjola. També passa a El padrí, a L’irlandès, i tantes d’altres, igualment a El patrón del mal, el millor retrat de Pablo Escobar.
La foto de Junqueras entrant a Lledoners s’assembla molt a la foto de Puigdemont rebent clemència de Salvador Illa a la delegació de la Generalitat a Brussel·les. Alguns han dit que Illa reconeixia d’aquesta manera la legitimitat de Puigdemont com a president a l’exili. Però no és veritat. Ha estat just a l’inrevés. El fugitiu ha reconegut la legitimitat del president Illa i la reunió s’ha produït només quan ha estat reconeguda la constitucionalitat de la llei d’amnistia i a la seu de les coses reals -la delegació de la Generalitat- i no pas a la casa de lloguer de la fictícia república. Puigdemont ha acceptat la realitat, la legalitat, que ja no és president perquè n’hi ha un altre, i per una fotografia que el rescatés de l’oblit, i de la irrellevància, s’ha plegat al que va dir que no es plegaria mai.
Com a Un dels nostres, la fugida de Puigdemont va ser romàntica però només un trist final espera als que creuen que podran viure per sempre al marge de la Llei. La seva fotografia de dimarts va ser una claudicació, una més, i això em sembla especialment remarcable dir-ho ara que s’ha mort Víctor Terradellas.
Hi ha un moment de creure’s que podem o que podríem estar per damunt del bé i del mal. És un moment que no tots els homes poden viure. Tens poder, tens diners, tothom al teu voltant fa veure que t’estima i alguns és veritat que t’estimen; i d’altres et temen o et necessiten, que són dues maneres de dir el mateix. És difícil no deixar-se dur per la dolçor tan temptadora d’aquest moment.
Ulisses va haver-se de lligar a un pal per sobreviure uns cants que al capdavall ell ja sabia que eren enganyosos. Els homes posats per llur glòria instantània davant de l’infinit no saben que l’horitzó sempre arriba i no tenen cap pal on lligar-se, ni l’advertència que els cants són falsos, ni un Homer que ajusti les seves vides a la metàfora per ensenyar els altres homes.
Javier de la Rosa, tornant de nit de Londres en el seu avió privat, va tenir aquesta sensació escoltant la cançó Fragile, de Sting. Vint anys més tard va dir-me que en aquell moment i en aquell sentiment és on va començar a caure.
Jo de vegades encara veig vídeos de les sessions parlamentàries de les lleis de desconnexió. Aquells dies d’usurpació, aquells dies de vergonya. Veig Carme Forcadell violentant la Llei, donant un cop d’estat a càmera lenta. Veig aquella arrogància camperola, aquell menyspreu. Aquell pensar-se que podia trepitjar qualsevol que li recordés que era mortal. Després llegeixo entrevistes en què diu que ja s’esperava que rebria una multa, però no un càstig tan sever.
La presó va ser una pedagogia. Jo no crec en la presó, em sembla que només hi haurien de ser assassins i violadors, persones que ja es veu que si les deixes fer tindrem problemes. Però he d’admetre que per als sediciosos -i per als independentistes en general- ha tingut efectes correctius i dissuasius. Mira’ls ara que endreçats. Turull, Rull: cobrant de l’autonomia i callant. Els Jordis qui sap on són, qui sap on paren. Em sembla que Cuixart és a Suïssa: ben maco. Carme Forcadell és una nostàlgia de Carme Forcadell i d’aquells cinturons Dolce & Gabbana que es posava a les Diades quan va començar a tocar calent.
Han caigut els anys i s’han trencat les cadires sota la màscara del xàfec. Què se n’ha fet, de totes aquelles valenties? La cara que fa Puigdemont, si la mires bé, a les fotografies de la trobada amb Illa, s’assembla a la cara que fa de vell Paul McCartney. I tots dos són la viva imatge de Marta Ferrusola. Quan ets un home i et fas gran i allargues la comèdia tot tendeix a jardineria fraudulenta de Sant Gervasi.
Johnny Dues Vegades, li deien així perquè tot ho deia dues vegades, és un dels personatges secundaris d’Un dels nostres. Com Carme Forcadell, que també va repetir-se bastant. Fa gràcia la presentació però després és poc important a la trama. Puigdemont, després de tantes lliçons, tants desafiaments, tants trucs d’aparèixer i desaparèixer tan celebrats per la seva colla d’incondicionals, ha acabat fent fila a la cua del racionament autonòmic. No és només una estampa política: és moral i serveix per viure.
No dic que me n’alegri, i confesso que sempre hi ha el moment, en aquestes pel·lícules o sèries, que voldria que el protagonista se’n sortís, malgrat els seus crims, i que fos possible la victòria d’un home sol contra la sinistra maquinària. De veritat que ho voldria. Encara que l’afortunat fos Puigdemont. Potser perquè soc català, i contra això no puc fer-hi res, el pensament màgic i els herois que cauen del cel i guanyen sempre m’han resultat atractius, i assisteixo amb tristor a cada vegada que la realitat escandalosament els desmenteix. La temptació de creure’s inabastable o immortal té sempre el mateix destí.
Puigdemont és un home dissortat, que ha perdut tots els companys, i té la mirada perduda davant l’estol de morts sense sol que ha deixat en aquesta regió tan trista.
