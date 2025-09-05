Opinió
80 anys del final de la Segona Guerra Mundial
El vuitantè aniversari del final de la Segona Guerra Mundial s’ha commemorat el 2 de setembre. El pitjor conflicte de la història pel nombre de víctimes, amb més de 60 milions de morts, enfrontà al Regne Unit, França (excepte durant el règim de Vichy), la Unió Soviètica, els Estats Units, la Xina i altres aliats (com Polònia, Canadà, Austràlia i molts més), contra Alemanya, Itàlia, el Japó, les anomenades Potències de l’Eix i també altres aliats (com Romania, Hongria, Bulgària i alguns més). Si ens referim a Europa, el primer antecedent destacable relacionat amb el conflicte seria l’ocupació d’Àustria i la seva posterior annexió al Tercer Reich (març de 1938). El segon, el Pacte de Múnic (setembre de 1938), entre els líders britànic (Chamberlain), francès (Daladier), alemany (Hitler) i italià (Mussolini), segons el qual tots ells acceptaven que el territori txecoslovac dels Sudets passés a domini germànic. Malgrat aquell acord, el març del 1939 les tropes alemanyes ocuparien la resta de Txecoslovàquia, trencant unilateralment el pacte signat.
El setembre del mateix any Alemanya inicià la invasió de Polònia, considerat l’inici oficial de la Segona Guerra Mundial, comportant l’entrada de la Gran Bretanya i França a la guerra. Una data amb criteris euro-centristes, ja que el conflicte bèl·lic entre el Japó i la Xina havia començat el juliol de 1937. Hitler envaí després Dinamarca, Noruega, els Països Baixos, Bèlgica i el nord de França durant la primavera de 1940, i part del nord d’Àfrica el juny del mateix any, en aquest cas en suport de Mussolini, així com Iugoslàvia i Grècia l’abril del 1941. Dos mesos després, els exèrcits del Tercer Reich iniciaven la invasió de la Unió Soviètica, malgrat el pacte Mólotov-Ribbentrop d’agost de 1939, un conflicte on tindrien lloc algunes de les batalles més sagnants de la guerra a Europa, com Stalingrad. Els Estats Units s’incorporaren a la guerra a finals de 1941, poc després de l’atac japonès a Pearl Harbor, tot i que ja feia temps que enviaven armes al Regne Unit i a l’URSS.
Hi ha també altres fets, no tan coneguts, que l’historiador britànic Antony Beevor ens descriu a la seva excel·lent obra La segona guerra mundial. És el cas de l’ocupació d’alguns territoris a l’est de Txèquia i el nord d’Eslovàquia per part de Polònia, aprofitant l’annexió alemanya dels Sudets, o de l’est i el sud de Finlàndia per part de l’URSS el novembre de 1938. El führer hauria confiat a arribar a una aliança amb la Gran Bretanya, com a pas previ al seu objectiu final d’atacar l’URSS, descartant-ho posteriorment per por d’incrementar la influència britànica al continent. Beevor també fa referència a la guerra naval entre la marina britànica i nord-americana, per una banda, i la flota francesa del nord d’Àfrica, per l’altra, que van tenir lloc entre 1940 i 1942, amb el règim pronazi de Pétain a França.
El nazisme estava molt estès a tota Europa, i nombrosos voluntaris de gairebé tots els països van col·laborar amb el règim hitlerià. Entre els aliats, tampoc és fàcil distingir als que volien lluitar contra el nazisme i als que ho feien contra l’expansionisme alemany. En tot cas, a la Segona Guerra Mundial es van cometre enormes crims, i no únicament per part del Tercer Reich. El més terrible és, sens dubte, l’Holocaust, el genocidi més gran del segle XX, amb més de sis milions de víctimes. Però no podem oblidar tampoc altres greus crims de guerra, com la massacre de les tropes japoneses a Nanking, Xina (1937-1938), de l’exercit soviètic a Katin, Polònia (1940), els bombardejos britànics i nord-americans a les ciutats alemanyes d’Hamburg (1943) i Dresden (1945), o els atacs aeris nord-americans a Tòquio (1945). Tampoc, evidentment, l’atac nuclear dels EUA a Hiroshima i Nagasaki, el pitjor crim de guerra de la història en 24 o 72 hores (agost de 1945). Com tots sabem, a més del suïcidi de Hitler i l’execució de Mussolini per part de partisans italians, només van ser jutjats els responsables dels crims del bàndol perdedor, excepte l’emperador nipó Hirohito i la seva família a qui, a diferència de George VI d’Anglaterra, se li podien imputar greus responsabilitats directes. En el bàndol guanyador, ni Stalin, ni Churchill, ni Roosevelt (mort l’abril de 1942), ni tampoc Truman (responsable màxim del llançament de la bomba atòmica) van haver de respondre mai davant de la justícia pels crims comesos pels seus exèrcits.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva