Opinió
Elogi de la desmemòria
Catalunya és el lloc on les coses són de vol gallinaci, vistes i no vistes, no per res aquí es va encunyar l’expressió «de Nadal a Sant Esteve» com a paradigma de l’efímer. Va haver-hi una republiqueta que va durar vuit segons després d’haver-la esperat mesos, va ser la muntanya que va parir un ratolí. Va haver-hi uns presos que es van dir a si mateixos «polítics», els quals van seguir una vaga de fam que -en els casos més èpics, els de qui tenen la pròpia vida en poca estima- va durar des de l’hora del berenar a la del sopar, per descomptat sota supervisió mèdica. Va haver-hi també una flotilla humanitària que va durar fins que les primeres gotes de pluja amenaçaven de descompondre el pentinat de les participants, una gasta diners a la perruqueria per sortir bé a les fotos i no pot permetre que un ruixat li arruïni la tarda. L’honra dels presidents de la Generalitat dura també de Nadal a Sant Esteve. Per a concretar, l’honra dels presidents catalans dura exactament fins a la primera ocasió que tenen de demostrar-la, que és quan s’esfuma. Presidentilla la va perdre dilluns, anant a Brussel·les a pidolar-li al Vivales -aquest mai la va perdre, ja va arribar al càrrec sense honra- set vots per al seu cap de Madrid, que l’home està amoïnat i perdent la salut, com s’observa cada cop que surt per televisió.
L’últim emissari de Sánchez que va anar a suplicar vots al Vivales és a la presó -Cerdán era la seva gràcia-, així que ara li va tocar a un meritori, Presidentilla, que té l’avantatge de parlar el mateix idioma que l’expresident fugat, no em refereixo al català sinó a l’idioma de posar els interessos per damunt dels principis.
- On vaig dir sedició, ara dic set vots- anuncia el socialista, només d’encaixar la mà al fugit.
- On vaig dir republiqueta, ara dic amnistia- respon el líder de JuntsxPelillosalamar, o com es diguin avui.
La política és l’art de no tenir memòria, no només es tracta de no recordar què van fer els altres en el passat, sinó, i això és el més necessari, es tracta de no recordar ni el que va fer i va dir un mateix. No dic simular-ho, això no tindria mèrit, sinó esborrar-ho de la memòria. És aquí on un autèntic líder polític es diferencia de la gent corrent, segur que en Sánchez ni se’n recorda de quan abominava de l’amnistia, segur que al Vivales no li sonen de res les seves declaracions d’independència i, per descomptat, segur que Presidentilla té un forat negre a la memòria, just on li va deixar anar al seu col·lega de càrrec, Presidentorra, quan aquest va visitar al Vivales, allò de «la romeria del president Torra a Waterloo per a veure a Puigdemont demostra que es posa a les seves ordres», ja que això significaria ara s’hi posa ell, ni que sigui per poders, representant Pedro Sánchez.
- No recordo haver escrit mai això!
- Cosa que demostra que és vostè un autèntic líder polític, Salvador, aquesta desmemòria el capacita per assolir les més altes fites, no és estrany que soni com a substitut del pobre Sánchez.
El cervell d’un polític espanyol està entrenat perquè no existeixi ni el passat ni el futur, només el present, només compta el que necessita avui per a continuar vivint bé: els uns una amnistia, els altres uns vots. Agafar-se de la mà i asseure’s somrients davant d’una taula com si fossin dues conques angleses a l’hora del te, ho van poder fer perquè prèviament cadascun d’ells havia oblidat als seus propis enganyats, que no són pocs. Si no, era impossible.
Entre els seguidors i votants socialistes hi haurà qui recordi que al PSOE juraven que no hi hauria amnistia, i entre els llacistes hi haurà qui recordi que els seus líders afirmaven que mai es rendirien, ells sí que tenen memòria. Però els votants només importen el dia de les eleccions. Ja hi haurà temps de pensar en com tornar -los a enganyar quan el seu vot sigui de nou necessari, tampoc serà gaire difícil, hi ha gent que ho va demanant.
