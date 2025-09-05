Opinió
Els «xantatges» de Ryanair
Ryanair anuncia un nou vol entre Girona i Bucarest. I ens posem tots a aplaudir. Un possible nou destí per a una «escapada d’un parell de dies». I mentre el gironí prototípic pensa si val la pena buscar un bitllet barat per anar un cap de setmana a la capital de Romania, als despatxos de la Diputació, de les associacions empresarials i turístiques, o entre els caps pensants de la majoria de partits polítics del país ja posen una nova línia a la seva llista de motius per demanar que s’acceleri la construcció d’una estació de l’AVE a l’aeroport. No sigui que els turistes romanesos triguin més d’una hora a arribar fins a la Rambla de Barcelona... I tot plegat, sense pensar gaire en el fet que el vol a Bucarest, com la majoria que hi ha a l’aeroport, és de Ryanair. Una companyia que avui et posa un vol i demà, si no fas el que ella vol, te’n treu quatre. Sense cap mania.
Aquesta setmana, Ryanair ha anunciat que tanca la seva base a Santiago de Compostel·la i que deixarà de volar als aeroports de Vigo i de Tenerife Nord; i reduirà els vols als aeroports d’Astúries, Santander, Saragossa i Vitòria. Les bases dels aeroports de Jerez i Valladolid ja no estaven en funcionament des d’abans de l’estiu. Tot plegat, perquè AENA havia confirmat un augment de 68 cèntims de les tarifes aeroportuàries. Em puges els costos? Doncs marxo. Un pur «xantatge» de la companyia irlandesa que, per molt que aquest cop no hagi afectat Girona, hauria de convidar a estudiar bé qualsevol gran inversió que es faci a l’aeroport de Vilobí d’Onyar. Perquè, potser, d’aquí a un temps s’hi aturaran els trens de velocitat i, un cop baixis del tren, podràs arribar a través d’una passarel·la elevada fins a una terminal on no hi haurà vols. O n’hi haurà molt pocs. Perquè en un despatx de Dublín hauran decidit que no paguem els tres rals, que el govern de torn s’haurà atrevit a apujar les taxes, no els haurà permès saltar-se la legislació laboral o els haurà suggerit que cobrar per portar una bossa de mà no és legal (ni tampoc ètic).
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva