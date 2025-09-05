Opinió
Política realista
A Catalunya sempre ens ha temptat fer volar coloms, mai ens ha seduït fer propostes que siguin viables, realistes. Ara mateix tant Puigdemont com Junqueras ens diuen que a ells sols els preocupa Catalunya, volen realment una Catalunya aïllada? O volen fer un remake del trumpisme amb el lema fem Catalunya gran altra vegada? És realista aquesta visió quan el nostre futur està lligat a Europa o també volen deslligar-nos d’Europa? En aquestes contradiccions cal emmarcar la iniciativa, ràpidament desautoritzada per Junqueras i ERC, de Rufián.
Tots els portaveus dels grups de Convergència i d’ERC al Congrés espanyol, si han durat un temps raonable, han tingut la temptació de participar en la política espanyola. Roca Junyent va voler ser directament ministre del govern de Felipe, Pujol no el va deixar. Al cap de poc va aconseguir permís de Pujol per a l’operació reformista, crear un partit de centre progressista que podria pactar amb Felipe i el podia portar a un ministeri. L’operació va fracassar com ho han fet tots els intents de crear algun partit de centre espanyol entre el PP i el PSOE, exceptuant un petit lapsus en què Ciutadans va semblar que tenia possibilitats de consolidar-se i aleshores va decidir suïcidar-se. També és cert que la llei electoral no és gens propícia als partits petits.
Però la proposta de Rufián, tot i que coincideix en la voluntat de participar en la política espanyola, ho fa des de l’esquerra i a més té la novetat de voler fer una coalició que reafirmi l’Espanya plurinacional basada fonamentalment però no únicament en el que són les nacionalitats històriques consagrades en la Constitució, una proposta que s’acosta molt a defensar una república federal espanyola com la proclamada per Macià. La proposta va ser desautoritzada per ERC a través del seu president i l’executiva. No crec que Rufián pensés que ERC s’hi apuntaria, la proposta de fet obvia per la via dels fets la proposta independentista. En el fons la proposta planteja el gran tema que sobrevola tota la política catalana des de la transició, la de la baralla entre Tarradellas i Pujol, volem els catalans participar en la construcció d’Espanya i d’Europa? El PSC, els Comuns i el PP responen que sí, els de Junts i d’ERC responen que no a Espanya i sí a Europa i altres grups minoritaris fins el dia d’avui tenen respostes dispars i en la majoria dels casos poc definides sobre aquest assumpte cabdal.
El pujolisme va tenir sempre una resposta ambigua a la pregunta que acabo de formular, per un costat va participar en la governabilitat d’Espanya «però», sempre hi havia un però que frenava iniciatives, el però era que no s’atrevia a fer política a Espanya, només donava suport a certes iniciatives però sempre es reservava tancar-se a Catalunya quan convingués, per l’altre va tenir voluntat de participar en la política europea sense reserves, va participar activament al comitè europeu de les regions encara que l’únic que va ser president del comitè europeu de les regions va ser Pasqual Maragall.
L’independentisme sempre ha tingut contradiccions intrínseques, participa en la política espanyola a través dels diputats al Congrés però sempre dient, sobretot Junts, que només hi participa per defensar Catalunya i ho fa des de l’arrogància, sempre es tracta d’obtenir transferències i amb un llenguatge que denoti la seva singularitat. Sempre m’he preguntat si en el cas hipotètic que obtinguéssim la independència i participéssim a Europa, molt suposar, també demanarien un tracte «singular». Demanarien un tracte bilateral, diferent dels altres estats com fan ara amb les altres autonomies d’Espanya? I continuant l’argument, creuen que demanant singularitats els serà més fàcil aconseguir el que demanen?
Mai he entès els nacionalismes excloents, sempre m’han interessat més els acords que enrocar-se en enfrontaments que quasi mai acaben bé, tots hi surten perdent. Per això em sento federalista i ho diré amb resignació, si optéssim per l’entesa, per pactar d’igual a igual amb la resta d’autonomies, defensant el que creiem que s’hagi de defensar, no creuen que ens aniria millor? Les altres autonomies també tenen les seves reivindicacions i hauríem de trobar altres autonomies per teixir unes aliances que ara no tenim.
ERC i sobretot Junts sempre s’han esforçat a menystenir el federalisme. En Pujol va fer tot el que va poder per denigrar el federalisme, si haguéssim optat pel federalisme d’entrada avui la situació seria diferent. Amb l’oposició del PP ara sembla impossible cap avenç federal, tot i que tant Sánchez com Illa són federalistes. El futur no el sap ningú però crec que sols quan governi el PP (que ho farà un dia o altre), serà possible un avenç en el federalisme. Si el PP entén que cal avançar en un projecte federal, el PSOE podria donar-li suport i això el faria possible. Junt, que pactarà amb el PP, hi podria ajudar, però no veig que vulgui jugar aquest joc. El meu avi deia, «veurem, que deia un cec».
