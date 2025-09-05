Opinió
El «tiu» més sexy de Catalunya Ràdio
M’ha sobrat una petxuga de pollastre i decideixo fer croquetes. Tot i que la ràdio a l’estiu em sembla patètica, mentre estic a la cuina poso una emissora generalista per assabentar-me una mica de què ha passat al món i tenir algun motiu per vessar llàgrimes més elevades que la ceba que estic trinxant. Però se m’estronca la plorera de cop quan sento l’anunci: una veu femenina assegura que està impacient per treballar amb Francesc Garriga, «el tiu més sexy de Catalunya Ràdio».
Ah. Ara podem dir que algú és sexy sense que ens acusin de cosificar-lo? O només funciona si es tracta d’un home? Destacar l’atractiu físic i sexual d’una persona està bé si ens referim a un home i malament si estem parlant d’una dona? Quantes preguntes se’m plantegen de cop! Esmicolo el pollastre mentre intento imaginar què hauria passat si l’anunci hagués estat a la inversa: una veu masculina afirmant que té moltes de treballar amb «la tia més sexy de Catalunya Ràdio». Estic força segura que hauria grinyolat a moltes persones. Però no passa res si ens referim a Francesc Garriga. De fet, penso que és probable que al periodista no li hagi semblat gens malament que el qualifiquin públicament com l’home més sexy de l’emissora pública. I no el critico pas per això, al contrari.
Partim de la base que no em sembla ni bé ni malament dir que algú és o està sexy, sigui home o sigui dona. Sempre he dit que depèn del moment, del lloc, de la persona que faci el comentari, de la confiança que us tingueu, del to amb què ho digui, de mil altres factors, i també de l’humor que tingui aquell dia la persona considerada sexy per l’altra.
Sí que em sembla horrorós que es parli de les dones com a trossos de carn, que se’ns miri com si fóssim instruments per donar plaer als homes, que hi hagi persones que pensin que poden riure’s dels cossos aliens quan no se cenyeixen al que consideren atractiu. Sí que m’indigna que mitjans i xarxes sovint destaquin els atributs físics de les dones abans que la nostra vàlua professional (si és que la vàlua professional s’acaba tenint en compte que, de vegades, ni això). Sí que trobo denigrant que a les dones se’ns redueixi al nostre cos, que quedem relegades a ser una figura decorativa, que no es tinguin en compte els nostres currículums, la nostra trajectòria, els nostres mèrits, el nostre potencial.
Poso la ceba a rossejar, busco la farina i la llet i continuo pensant en l’anunci. El missatge que m’arriba és clar i contradictori: els homes poden ser sexys i no passa res per dir-ho, però no està bé dir que una dona ho és. Com pot ser que una cosa sigui bona i dolenta a la vegada, depenent del gènere de la persona a la qual es faci referència? Penso en el gat d’Schrödinger dins la seva caixa: a partir d’ara, a més d’estar viu i mort alhora, també podrà ser sexy i no ser-ho (suposo que dependrà de si és gat o gata).
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva