Opinió
La bandera de Josep Rull
Joan Manuel Serrat va compondre l’any 1983 la cançó Algo personal, una crítica a la hipocresia política i una ironia sobre els falsos discursos de pau i amistat dels polítics. Aquestes són les dues primeres estrofes: «Probablemente en su pueblo se les recordará / Como a cachorros de buenas personas / Que hurtaban flores para regalar a su mamá / Y daban de comer a las palomas / Probablemente que todo eso debe ser verdad / Aunque es más turbio cómo y de qué manera / Llegaron esos individuos a ser lo que son / Ni a quién sirven cuando alzan las banderas».
La bandera serà la gran protagonista d’aquest any en la celebració de l’Onze de Setembre en el Parlament per obra i gràcia d’un dels dirigents més populistes del paisatge polític català, Josep Rull, que no té vergonya de res, ni de fer el ridícul, fotografiant-se al seu despatx de conseller el dia 30 d’octubre de 2017, fent veure que la «República catalana» era efectiva, mentre Carles Puigdemont ja s’havia fugat cap a Bèlgica, ni tampoc es va ruboritzar, en el seu dia, per haver acompanyat, amb el seu fals somriure de sempre, a un corrupte com Oriol Pujol als jutjats. Ja se sap, les banderes ho tapen tot, i a aquesta tasca s’ha dedicat Rull durant l’últim any. Doncs bé, l’actual president del Parlament va licitar a principis d’any la instal·lació d’un pal de 25 metres d’alçada per hissar una senyera de 6x9 metres davant del Parlament. El pressupost estimat era de 93.000 euros. Es veu que es tractava d’una idea que tenia entre cella i cella des que va accedir al càrrec.
Com que en això de les banderes només s’accepten les pròpies, Josep Rull, que tan il·lusionat està amb la seva joguina que estrenarà la setmana vinent, pertany al mateix partit polític que fa més de dues dècades va muntar un sidral de nassos amb la famosa bandera espanyola de la plaça de Colón, a Madrid, que es varen treure de la màniga l’aleshores ministre de Defensa, Federico Trillo (PP), i l’alcalde, José María Álvarez del Manzano (també del PP), en la legislatura que José María Aznar va recuperar un nacionalisme espanyol sense complexos. L’octubre de 2002, un any després d’hissar la bandera de 300 m², força més grossa que la de Rull, van decidir retre-li un homenatge mensual que va indignar profundament al nacionalisme català, especialment a CiU. Per a Jordi Pujol, encara president de la Generalitat, allò era «un concepte d’Espanya inspirat en el Santiago y cierra España» (i en què està inspirada la iniciativa de Rull?).
El conseller en cap, Artur Mas, amb aquell to fatxenda que treia a passejar en les grans ocasions, va advertir al govern del PP que «ens trobem al límit de la nostra paciència». Va exigir a Aznar (encara deu riure) que reconsiderés la idea d’hissar l’ensenya espanyola: «És una provocació que aconsegueix enfrontar a la gent», va manifestar. També Carod-Rovira, aleshores líder d’ERC, va exhibir la seva irritació: «És una prova del nacionalisme excloent i extremista». Per mostrar la seva més enèrgica indignació, diputats de CiU i ERC es van fotografiar davant el Parlament amb la senyera el 3 d’octubre de 2002.
Però, com que no hi ha nacionalista amb pedigrí sense bandera, una de les primeres decisions que va adoptar Carles Puigdemont després d’assolir per primer cop l’alcaldia de Girona per a CiU (de fet, va ser una de les poques que va prendre al llarg d’un mandat fugisser en acords importants) fou hissar una bandera a la Plaça Catalunya de Girona, al millor estil Federico Trillo (això sí, força més modesta: 5x3 metres), el dia abans de l’Onze de Setembre de 2011 (feia dos mesos escassos que ocupava l’alcaldia). Segons Puigdemont, aquell acte era compartit al 100% pels ciutadans de Girona (ni les famoses majories búlgares). Tres anys més tard, un Puigdemont ja plenament desacomplexat, com Aznar, en el seu segon mandat de president, va hissar també l’estelada als jardins de Montilivi en homenatge al creador de la bandera independentista, Vicenç Albert Ballester: «El símbol d’un poble que vol ser lliure», va proclamar el que setze mesos més tard seria president de la Generalitat i acabaria frustrant els somnis independentistes de centenars de milers de catalans. En aquest batibull de banderes, és bo recordar el que va dir en una ocasió l’escriptor Juan Marsé: «Jo no soc nacionalista i totes les banderes em repugnen. Amb el meu hort, en faig prou».
