Opinió
L'anella
Aquest estiu, i per motius diversos, he hagut de fer el trajecte Calonge-Girona-Calonge en diferents dies de la setmana i en hores distintes però sempre m’he trobat amb el mateix problema: retencions al semàfor de Llambilles. Certament, abans de les 9 del matí, però també després, les cues en direcció Girona solen arribar fins la rotonda de Cassà de la Selva la qual cosa fa desesperar a més d’un conductor que té pressa (sempre n’hi ha que tenen molta pressa) que, o bé no coneix la «trampa» o no n’és conscient d’aquesta gairebé històrica realitat. La noticia positiva, però, ens ha arribat fa pocs dies amb l’anunci del Departament de Territori i Habitatge d’adjudicar la redacció d’un projecte que, si tot va bé haurà de resoldre d’una vegada (bé, per ser més precisos per l’any 2027) aquest problema de mobilitat circulatòria.
Més enllà d’aquesta qüestió puntual, fa moltes llunes hi havia el projecte de fer una autovia que donés la volta al massís de les Gavarres, en allò que se’n va anomenar «L’anella de les Gavarres». Es tractava, és clar, de desdoblar principalment la C-31 i la C-65. Com era previsible, el govern tripartit fa fer seva l’idea que venia de CiU i va desdoblar la carretera des de la sortida de l’AP-7 fins Palamós i les platges de Palafrugell. És a dir, tot perfecte perquè els estiuejants provinents del Cap i Casal ho tinguessin més fàcil en llurs desplaçaments. I la resta, però? Com ha quedat aquella proposta de la famosa anella? Lògicament, ara tocaria fer el desdoblament des de Girona fins enllaçar amb la baixada de l’Alou per una banda i, per l’altra, continuar-la des de Mont-ras fins arribar a Girona passant per La Bisbal, Bordils i Celrà. El projecte hi era, la voluntat no ho sé, però la realitat va topar amb l’escull de la variant que havia de rodejar la capital del Baix Empordà. Les discussions es varen eternitzar entre els que defensaven la variant pel nord i els que sostenien que era millor pel sud. La Generalitat va optar per la solució fàcil de no mullar-se i, per tant, el projecte va dormir al calaix de l’oblit on se suposa que encara deu estar acumulant pols.
La Diputació de Girona, conscient que aquest tema de l’anella era important per a les comarques gironines, va encarregar un estudi, les conclusions de qual assenyalaven que el desdoblament requeria d’inversions destinades a reduir el possible impacte, corredors ecològics, preservació d’espais d’interès natural, connectivitat dels vials, etc. Atès que la decisió política de no tirar endavant el projecte de l’anella s’havia abandonat, lògicament, aquest treball també es va enterrar al fons d’un arxiu i no sembla que ningú vulgui ressuscitar-lo i menys havent entrat en joc l’altra pota d’aquell vell compromís de connectar l’interior amb la Costa Brava com ara la proposta de crear els tren-tram que molt probablement tindran la mateixa fi que la famosa anella de circumval·lació.
Efectivament, s’han creat comissions promotores dels tren-tram que alguns estudis sostenen que podien connectar altra vegada poblacions de les comarques que antigament havien tingut carrilets com el d’Olot-Girona, Sant Feliu de Guíxols-Girona o Banyoles, per bé que amb variacions de trajectes en funció de les noves realitats. A banda, també hi ha estudis d’altres possibilitats com el turístic Tren dels Pirineus, un a les terres de l’Ebre, un altre a Manresa, etc. Els serveis tècnics de la Generalitat de Catalunya s’han compromès a revisar la documentació que se’ls ha fet arribar i estudiar la viabilitat de les propostes ni que sigui per complir alguns compromisos amb els Comuns encaminats a treballar per a una mobilitat sostenible, però tot fa pensar que en els temps a venir veurem declaracions de tota mena però no pas els trens-tram. Ara que s’han començat a provar comercialment drons-taxi i cotxes voladors, se’m fa difícil entreveure possibilitats reals als nous carrilets. Ja serà molt que puguem veure encarrilada la famosa anella de les Gavarres i/o, almenys la realització d’aquest projecte ara encarregat que podrà fer desaparèixer les cues diàries a l’encreuament de Llambilles! Sempre ens quedarà la famosa cançó (retocada) de Jenifer López: «Y l’anella pá cuando?».
Subscriu-te per seguir llegint
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Ho has de saber: Aquesta és l'estafa amb la que et poden buidar el compte sense introduir el PIN