Opinió
La prevenció a posteriori
No consta cap enquesta abans de l’estiu sobre els preparatius de les diferents comunitats a les vigílies de la temporada d’incendis. Al juny, els governs autonòmics haurien decretat unànimes que s’havien reforçat els dispositius, polit els vehicles mecànics i exaltat la moral dels agents humans. A més de confirmar que les seves respectives regions havien desplegat una activitat preventiva sense precedents, haurien aprofitat per reivindicar les competències exclusives sobre un desplegament antiincendis exemplar. La resta és silenci, com va dir el bo de Hamlet abans de morir.
A manca de documentació prèvia, la qüestió més candent (no hi ha joc de paraules) ara mateix a Espanya és la prevenció dels incendis forestals. Per arribar a aquesta erudita conclusió ha calgut la combustió de 400.000 hectàrees de terreny. És una superfície tan inassumible que equival a 400.000 estadis de futbol, a quinze vegades la mida d’Eivissa, a la dimensió de províncies concretes. En només un estiu.
El cínic aportarà que difícilment un país desarbrat requereix una cura específica, un cop consumada la tragèdia, i probablement té raó. En realitat, es compleix la doctrina de la prevenció a posteriori. Un cop el desastre és irreversible, els esforços se centren a evitar-ne la repetició. En el fons, s’aplica la supèrbia de creure que no hi ha contingència capaç d’escapar de l’enginy i l’enginyeria humana. En un tret de laïcisme sorprenent en una societat que acaba de canviar de religió veritable, es nega l’existència dels cataclismes que la saviesa legislativa anglosaxona etiqueta com a «actes de Déu» (acts of God).
L’ésser humà és l’únic animal capaç d’evitar un desastre quan ja s’ha produït. El provincianisme mental de l’única catàstrofe es deu a la reducció alarmant del marge d’atenció en l’era TikTok, repassin els articles que abominaven contra la brevetat dels espots publicitaris de dos minuts de durada. La polarització informativa és més perillosa que la política. A l’agost només es podia parlar en llengües de foc, mentre subsistien o germinaven calamitats molt diverses. Un espectador desapassionat al·legarà que no se li acut una desgràcia més gran que l’extinció forestal. Perfecte, i què tal les tres mil morts causades a Espanya per la calor aquest estiu, un 11M multiplicat per quinze, sempre segons les dades sanitàries oficials i poc propenses a l’exageració?
Parlant de prevenir amb retard, provoca certa prevenció centrar-se en exclusiva en l’evitació de futurs incendis. Se subestima la capacitat de maquinació del planeta. Les catàstrofes no es repeteixen, gairebé es pot garantir que la següent trompada distarà de veure’s enlluernada pel foc. Sense sortir de la dècada actual, s’amunteguen la covid, la guerra al teatre europeu, un volcà canari, la Dana llevantina, l’apagada nacional i la foguera en curs.
La naturalesa mostra una creativitat desbordant encara que atroç, que acaba d’aigualir la prevenció a posteriori. Algun expert lluitaria per introduir la corrupció política en el catàleg de desastres. Al cap i a la fi, la propensió al suborn ha adquirit l’etiqueta de catàstrofe natural irremeiable, des que Pedro Sánchez va sentenciar que «no existeix la corrupció zero». Per compensar, la supervivència del president del Govern certifica que la salut d’una societat no es mesura per la seva capacitat d’evitar els «actes de Déu», sinó per la seva habilitat a superar-los. On la capacitat de recuperació és tan important com l’oblit, perquè el coronavirus continua vigent, però ja sense gaudir d’una atenció desmesurada.
Els polítics autonòmics i estatals han canalitzat el foc cap als seus interessos, quan la realitat que sempre ataca per sorpresa pateix una associació elemental amb l’estiueig exculpatori. Els incendis es van desfermar en el mes ociós. Figures tan dispars com Sánchez o Mañueco van subestimar al principi la feresa de les flames, el maldestre tuit del socialista reclamant «precaució», però qui pot retreure-li la lleugeresa a un governant en bermudes. Cap mandatari queda exempt de la seva responsabilitat, però costa culpar-los per haver complert amb el ritual del menyspreu estiuenc. Sobretot, perquè ningú no ha demostrat que un país funcioni pitjor quan els seus polítics són de vacances.
Assistir a un concert de Taylor Swift també és política, que ho preguntin a Kamala Harris. Per tant, no pot sorprendre que hi hagi incendis de dretes i d’esquerres, segons qui interpreti la direcció del foc. Sorprèn rescatar de les flames el narcisisme freudià de les petites diferències, que ja va permetre assignar una propensió ideològica als virus de la covid i abans de la sida. La transmissió i els efectes dels bitxos variaven segons la inclinació dels especialistes consultats.
Perquè la conclusió desoladora per als polítics és que els incendis no guanyen eleccions. El foc desolador de la serra de la Culebra va castigar el 2022 Zamora, que aportava al Congrés dos diputats de dretes per un del PSOE. Quin va ser el resultat a les generals de 2023? Dos a un per a la dreta.
