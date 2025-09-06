Opinió
Torna l'afer Aigües de Girona
Que el govern municipal de Girona que va encapçalar la baronessa Marta Madrenas podia haver-ho fet millor és cosa sabuda; que en matèria legal, com per exemple la contractació d’advocats exteriors o el mateix procediment administratiu, podia haver-ho fet millor és també cosa sabuda; i que va deixar una morterada d’afers mal resolts i d’altres sense resoldre és quelcom que vaig dir aquí en el seu moment i matèria que es va sabent i veient. Tanmateix, el marquès de Waterloo, intuint que l’assumpte mai resolt de Girona se li complicava per moments, li va donar una puntada de peu: encapçalà la candidatura de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats durant les eleccions de 2023. I en comptes d’enlairar-la, l’enfonsà: Va passar de 88.080 vots a 62.809 i del 25,75% a 19,6%; el registre més baix de tota la història. Un èxit i un guanyar-se un lloc trist i humit a la història electoral de la demarcació.
Com vaig dir en el seu moment, vagi vostè a saber si la raó última d’aquest desfer-se’n de l’alcaldessa Madrenas no fou altre que pogués gaudir de les prerrogatives que té tot diputat (o diputada, en llenguatge no sexista, segons els estúpids cànons d’avui dia) a Corts Generals, entre les quals, que només el Tribunal Suprem pot cridar-lo a declarar, imputar-lo, processar-lo i, si s’escau, condemnar-lo prèvia autorització del plenari de la Cambra Baixa. Pot, Marta Madrenas, ser objecte d’aquesta exclusivitat del Tribunal Suprem i d’aquest procediment únic que dicta la Constitució i regulen les lleis? Responc l’interrogant en potencial: Podria ser-ho, per afegir-hi tot seguit que en aquest estat potencial s’hi troben tots els diputats i tots els senadors, per descomptat; aleshores, cal esmentar el perquè podria arribar-ho a ser. El quid es troba amb el que s’ha avançat per El País no fa gaire: Sota el títol «La fiscalía pide imputar a Leire Díez por intento de soborno», el diari madrileny informava sobre la sol·licitud d’imputació de la Fiscalia de Madrid a l’exmilitant del PSOE, Leire Díez, i a l’empresari Javier Pérez Dolset per un suposat intent de suborn dels fiscals anticorrupció José Grinda i Ignacio Stampa, els quals van denunciar l’oferiment de favors personals a canvi d’informació delicada. Recordi’s: el fiscal Grinda és suficientment conegut a Catalunya per haver-se encarregat d’investigar, conjuntament amb el fiscal Fernando Bermejo, diversos supòsits de presumpta corrupció que afectaven alts càrrecs de la desapareguda Convergència Democràtica de Catalunya. A Girona, Grinda és conegut per haver ordenat l’entrada al seu Ajuntament per emportar-se la documentació relativa a l’adquisició de l’anomenat «fons Santos Torroella», adquirit en temps de l’alcalde Puigdemont, a partir d’una denúncia presentada per la CUP, que, en última instància, el magistrat Manuel Marchena al front de la Sala Penal del Tribunal Suprem, va arxivar per no trobar-hi cap connotació amb el 3% imputat a CDC i a Puigdemont.
José Grinda també és conegut a la ciutat dels rius per actuar com a fiscal anticorrupció en el «cas Agissa», l’empresa mixta encarregada de la gestió de l’aigua a Girona, Salt i Sarrià de Ter. S’investigaren presumptes irregularitats -com ara desviament de fons, malversació i falsedat documental- relatives als anys en què fou alcalde de Girona Carles Puigdemont. També es registraren immobles i es demanà la intervenció judicial de l’empresa. La instrucció del cas continua fent-se en el Jutjat número 2 de Girona i, segons que es xiuxiua, el fiscal anticorrupció té presentades les seves conclusions que inclouen la imputació d’antic o antiga membre de la Corporació Municipal endemés de les tres ja fetes. Les conclusions s’han passat a les parts a l’objecte de què les coneguin i diguin tot allò que creguin oportú en Dret. Una de les parts és l’Ajuntament de Girona que avui presideix el cupaire Salellas. Se li gira feina, a la seva sòcia Gemma Geis? S’haurà d’estar al cas.
Què ha denunciat el fiscal Grinda? Doncs que se li havia ofert un destí a l’estranger així com una indeterminada quantitat de diners a canvi d’informació del «seu cap» i de l’arxivament de set causes. Són aquestes: «cas Pujol», Draco, Sumarroca, cas 3%, Zed Woldwide, Banca Privada d’Andorra, Aigües de Girona i Caranjuez, segons que va concretar el rotatiu madrileny. Ahir, divendres, compareixia la tal Leire Díez davant de Comissió del Congrés dels Diputats per donar compte de les seves aventures per Madrid tot exhibint que ho feia en nom del PSOE, partit polític que ho va negant. Ara per ara no hi ha cap mena de relació entre Díez i Agissa, qüestió aquesta que s’esbrinarà o no pels òrgans judicials competents, però la pregunta és la següent: per què al fiscal anticorrupció José Grinda se li ofereixen diners i situar-lo més enllà de les fronteres espanyoles a canvi que sol·liciti ara l’arxiu del cas d’Aigües de Girona i d’altres que tenen com a comú denominador el finançament il·legal de Convergència? El mes de setembre sempre és sorprenent.
