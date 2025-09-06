Opinió
Un univers
El primer pop femella que, gràcies a investigadors gallecs, va néixer i va poder completar un cicle de reproducció complet en un tanc d’aqüicultura es va anomenar Lourditas. De la seva mà, vaig descobrir la intel·ligència d’aquests animals d’aspecte prehistòric i de moviments elegants i harmònics. Vaig saber que poden resoldre problemes difícils i que tenen habilitats per planificar i anticipar-s’hi. Són curiosos, exploradors i tenen un sistema nerviós tan desenvolupat que pateixen i poden recordar el dolor físic i emocional. És fascinant que un cefalòpode sigui conductualment i cognitivament tan complex i, des d’aleshores, els percebo com a éssers molt més evolucionats que certes persones. Li vaig explicar tots aquests descobriments i emocions a la meva germana i ella, amb un somriure mig dibuixat i els ulls ben oberts, em va dir: «Vaya, vaya con mi tocaya». I és que ella també es diu Lourdes.
La Lourdes sempre em demana que li expliqui què he fet durant el dia. Gaudeix escoltant què i amb qui he dinat, què i amb qui he treballat, passejat, fet esport o parlat. La seva motivació és un sincer interès per la meva vida. Em fa sentir que sóc important per a ella. L’extraordinari és que, si no tinc ganes de parlar, em respon amb un «Doncs demà serà un altre dia i ja m’ho explicaràs, si et ve de gust». No és exigent, ni susceptible.
«Pregunto per saber» és una de les seves frases estrella. «Necessito comprendre» és una altra. No dona res per fet i qualsevol detall mínim és rellevant. Me n’adono quan li explico el perquè de les decisions o dels plans que tindrem durant una jornada. Els seus qüestionaments em fan veure que no sé per què faig o dic moltes de les coses que faig o dic al llarg del dia. La Lourdes obliga a anar al fons i a l’essència de la qüestió.
Em reclama que «vull autonomia» i m’aclareix que «necessito anar al meu ritme» quan em poso en plan germana gran pesada i es veu obligada a defensar el seu espai i manera de ser. Ho fa amb assertivitat, honestedat i fermesa. L’admiro per això.
Ella sap bé el lloc que ocupa cada persona a la seva vida i l’emoció que inverteix en cadascuna. Té amics i aquests són diferents dels companys rasos. Rep suports i treballa amb professionals referents que, és clar, són diferents dels que són els seus «íntims» referents. En el número u del seu escalafó jeràrquic hi ha la professional coordinadora, que és qui mana sobre tothom i pren les decisions rellevants. En el número u del seu escalafó emocional hi ha la seva «íntima monitora referent i companya», que es diu Ana, que l’acompanya des de fa dècades i amb qui ningú no pot competir en amor i lluentor als ulls.
La meva germana té sentit de l’humor, és curiosa, creativa, empàtica, respectuosa, sap escoltar i posar límits. És una persona infinita, que té síndrome de Down i una capacitat il·limitada per sorprendre. No em canso d’observar-la i d’escrutar els seus pensaments. Quan crec que, si no l’abraço fins a fer-li cruixir una costella, explotaré, ella m’atura amb un braç i m’adverteix: «Estigues tranquil·la». La Lourdes és tot un univers i no hi ha dia que no agraeixi la possibilitat de descobrir-lo.
