Opinió
Vaguetats matineres
Obro l’ordinador per a escriure aquesta columna sense tenir molt clar de què parlar i un soroll poc habitual i molest contamina el silenci matiner de Caldes. És com una moto fent accelerades, però que no va ni ve.
Descarto una moto. Més aviat sembla com si algú, amb una serra mecànica, estigui tallant troncs, però no. Trec el cap per la finestra i veig un treballador de la neteja amb una espantosa màquina bufadora que fa moure les fulles dels plàtans i les apila cada pocs metres. La murga dura força estona fins que és substituïda pel soroll desagradable d’una altra màquina que passa amb parsimònia a recollir les fulles. Passa dos cops, un per cada vorera. Com enyoro la feina d’en Pere Canaleta, el treballador municipal que va mantenir les rambles en perfecte estat de revista durant més de trenta anys, fins a la seva jubilació. L’amable Pere no feia gens de soroll, el podies saludar i jo diria que era més efectiu i ràpid que aquestes sorolloses màquines.
Surto a caminar una mica, deixo la meva rambla Recolons (amb una sola «l», si us plau), enfilo la rambla d’en Rufí fins al camp de futbol. Fa gràcia que anomeni així l’esplanada on paren les atraccions de la festa major perquè fa més de mig segle que el futbol es va traslladar a l’altre costat de poble.
Pujo fins a la bassa d’en Rufí, petita i recollida i escenari d’infantesa i adolescència. Bado una estona i m’adono que sobre una roca hi ha un exemplar adult de tortuga de Florida, una d’aquelles que es venien a les botigues per poc preu i que la gent va acabar abandonant a la natura. Miro la tortuga i penso que podria tenir una existència feliç a la bassa si no cau en mans del seu més ferotge depredador: l’ecologista. Si un d’aquests naturalistes amb carnet l’atrapa, la matarà com ho van fer amb la colònia que hi havia temps enrere en aquell indret humit. Les van executar acusades de no tenir papers i ser una raça invasora que, es veu, perjudica les tortugues autòctones (encara que no consta que en aquella bassa hi hagi hagut mai tortugues autòctones). És una condemna a mort amb tots els ets i uts, com quan a Girona uns naturalistes-ecologistes van venir a matar-nos les carpes de l’Onyar davant de la indiferència d’una ciutadania endormiscada i conformista. Tanco el cercle del passeig i torno a la meva rambla pel carrer de les Roques. El vent ha fet caure unes quantes fulles més dels plàtans. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Ho has de saber: Aquesta és l'estafa amb la que et poden buidar el compte sense introduir el PIN