Opinió
La guerra en clau naïf
Si hagués pogut, amb quin gust m’hauria sumat a la flotilla catalana que fa uns dies va salpar des de Barcelona cap a Gaza per intentar trencar el bloqueig israelià. No tant per la causa en si sinó per l’experiència mateixa: el Mediterrani, les nits d’estiu, les converses a bord. Un viatge entre idealisme polític i turisme alternatiu.
El comiat va ser una celebració en si mateixa: tambors, samarretes amb el lema Global Sumud Flotilla, punys enlaire com en una postal militant de la CUP. L’èpica de la partida semblava més propera a un festival que no pas a una missió humanitària.
Eren unes vint embarcacions, a les quals se n’uniran d’altres a Grècia, Itàlia o Tunísia. Des del 2007, quan Israel va imposar el bloqueig sobre Gaza, s’han organitzat més de 37 missions marítimes amb la intenció de trencar-lo. Però no va donar resultat.
Com que el mar no entén de consignes, tot just unes hores després de salpar, la flotilla va haver de fer mitja volta per culpa del mal temps. Entre els vaixells que hi van tornar hi havia els d’Ada Colau, Greta Thunberg i el regidor d’ERC Jordi Coronas. Se li haurà ennuegat el mojito a més d’un.
Les missions humanitàries es mouen en un terreny ambigu: entre la genuïna voluntat d’ajudar i el desig de visibilitat. Potser sense la cobertura mediàtica serien menys concorregudes. Potser molts dels seus protagonistes no haurien pujat a bord si no hi hagués càmeres. És difícil destriar on acaba el compromís i on comença la representació. He intentat saber de la flotilla, a una setmana de la seva partida, esbrinar si Israel l’havia enfonsat, però encara no hi ha notícies.
Des dels anys seixanta, darrere de les margarides dels hippies que s’oferien davant dels fusells mentre cremava el Vietnam, la protesta pacífica ha buscat escenificar la confrontació de David contra Goliat. Però aquesta estetització (llegiu esterilització) també comporta un risc: convertir la guerra en un llenç naïf. En ple procés em felicitaven perquè, com que era argentí de naixement, l’Argentina s’havia independitzat d’Espanya feia dos segles. Però les guerres d’independència a Amèrica del Sud van ser més un genocidi que una epopeia.
Em pregunto si no seguim pintant de naïf els conflictes. Si no preferim quedar-nos amb la postal romàntica del viatge amb vaixell, el còctel al capvespre, el gest heroic per a la foto. La guerra, però, és una altra cosa. És horrible, és un monstre. I quan es confon el gest amb l’acció, el risc és creure que n’hi ha prou amb posar per canviar el curs de la història. Ni somiant.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquests són els pobles de les comarques gironines que han desaparegut
- Foc en una fleca de Girona
- Ho has de saber: Aquesta és l'estafa amb la que et poden buidar el compte sense introduir el PIN
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Truc viral: Coneix la manera més efectiva i ràpida per netejar el forn que s'ha posat de moda
- Confirmat per la Seguretat Social: així pots sumar fins a 48 mesos de cotització sense treballar