Opinió
Història d'una ampolla
Obrir un vi que tingui molts anys es fa sempre amb respecte i emoció pel que hi ha al darrere
Una tarda d’aquest estiu vaig entrar a la Fontana d’Or, seu gironina del CaixaFòrum, on hi havia una exposició dedicada als naufragis i a l’arqueologia submergida. És extraordinari el que s’ha pogut recuperar sota l’aigua tenint en compte l’erosió que suposa al contacte de dècades o segles amb el líquid i salí element que tot ho deteriora. Des que s’inventaren els primers artefactes per ajudar a mantenir-se submergit fins a les actuals naus, passant pel comandant Cousteau, és tota una història de troballes però també d’espolis i robatoris. Recordo totes les exploracions de Cala Culip a Cadaqués, cala on s’hi protegien moltes naus dels temporals i que acabaven naufragant, amb restes i troballes que també eren presents l’exposició.
Però em va cridar l’atenció una ampolla de vi que estava intacta, amb el tap de suro i el seu contingut. Era una de les protagonistes de l’exposició de la que sabíem, per les investigacions desenvolupades, que fou trobada a les restes d’un vaixell britànic, el Magnum Bonus, naufragat davant del delta de l’Ebre, procedent d’Alacant, on havia carregat munició i provisions en direcció al nord del Principat per donar suport a qui resistia la invasió dels francesos. L’evolució del delta va fer que la nau quedés amb els anys coberta de fang fins que dos segles després es va enredar a les xarxes d’un pescador. L’ampolla ja havia estat a Girona, a Sant Pere de Galligants, deu anys abans, en una exposició específica sobre el vaixell trobat al delta amb tots els objectes no erosionats mercès al fang.
Llavors encara no es coneixia el nom del vaixell ni les seves vicissituds. Tampoc quin líquid hi havia a l’ampolla. Els responsables d’arqueologia submergida varen demanar a uns enòlegs que fessin un tast. Amb una xeringa finíssima varen perforar el tap per extraure una mica del vi. Analitzant-lo varen comprovar que es tractava d’un vi molt característic d’Alacant que dos segles abans competia en prestigi amb el xerès i el de Porto a tot Europa, a les corts i cases més distingides com a vi «oloroso» per a un vermut o l’hora de berenar, amb un toc dolç. Es tracta d’un vi denominat Fontillon, de raïm Monastrell. L’altra cosa descoberta pels enòlegs en tastar-lo és que estava perfectament conservat per al consum més de dos segles després que fos embotellat, embarcat i submergit. Quan algú a vegades et planteja la possibilitat de beure alguna ampolla de vi ben antiga, que ha guardat per a qualsevol circumstància, ho fas amb respecte i emoció. I ells ho van sentir.
Fa anys a Madrid, al magnífic restaurant Corral de la Morería, el propietari ens va dir que tastaríem un «culín» d’una ampolla d’un vi de xerès, un Decano Napoleón de Pedro Domecq, embotellat d’una bota que es conservava des del 1730, una de les úniques 200 ampolles que n’han circulat al llarg de la història. La persona que ens l’oferia ens va dir que li faria il·lusió que en aquell moment fos amb nosaltres en Pitu Roca. El germà del mig dels Roca del Celler és un dels grans cambrers de vi del país. Em vaig identificar com a gironí i amic seu enviant-li una foto de la degustació. Em va contestar amb una descripció bellíssima sobre el vi i l’ocasió en què havia tastat la millor copa de xerès de la història, un dels grans vins de la seva vida. «El que et vas fotre, Jordi», va escriure també de manera més directa.
A aquestes alçades ja veuen que m’emociona parlar de vi i la història que té al darrere una bona ampolla. La meva mare m’explicava que la meva àvia, Felicitat Calverol Forch, d’Espolla, havia heretat unes quantes finques, malauradament abandonades per la fil·loxera a finals del XIX , plaga que va destruir i arruïnar la vida de les vinyes i pobles de l’Empordà. Per tant, tota la recuperació de la qualitat del vi de la comarca de les darreres dècades la visc amb gran satisfacció. Quan vaig començar a interessar-me de jovenet pel vi, per aspirar a una bona ampolla només teníem a mà el de Rioja i poca cosa més. El vi del país era «de batalla». Ara, als meus nebots, el que sobretot els hi agrada és el Borgonya. «Potser que fem un borgonyet», afirmen quan anem a un restaurant que en tenen. En el confinament, un d’ells , en Jordi, que viu davant de casa, pujava cada dos dies a sopar amb mi i obríem una ampolla de Borgonya d’una compra que havia fet temps abans, amb voluntat que duressin. Una nit, passades ja unes setmanes, vaig decidir obrir un Rioja Cune Imperial d’una bona anyada. Mirant-me irònicament em va dir estupefacte, com si m’hagués arruïnat: «Què passa?, que se’ns ha acabat el Borgonya?».
Subscriu-te per seguir llegint
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquests són els pobles de les comarques gironines que han desaparegut
- Foc en una fleca de Girona
- Ho has de saber: Aquesta és l'estafa amb la que et poden buidar el compte sense introduir el PIN
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Truc viral: Coneix la manera més efectiva i ràpida per netejar el forn que s'ha posat de moda
- Confirmat per la Seguretat Social: així pots sumar fins a 48 mesos de cotització sense treballar