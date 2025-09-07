Opinió
Illa, primer pas per restituir Puigdemont
Salvador Illa ha estat secretari d’Organització del PSC abans de ser ministre, abans de ser candidat, abans de ser primer secretari i abans de ser president de la Generalitat. El càrrec que va ocupar en el Partit dels Socialistes de Catalunya li va permetre treballar des de l’ombra, a «la cuina» sempre s’havia dit quan els dos Maragalls (Pasqual i Ernest) estaven junts a l’Ajuntament i a la Generalitat. Per aquesta raó, Illa té una visió molt més àmplia de les coses que passen en el món de la política i, el que és més important, de quina manera s’han d’afrontar.
Aquesta setmana, Salvador Illa s’ha reunit amb Carles Puigdemont, un any després del ple d’investidura que l’expresident podria haver frustrat temporalment si hagués pactat una detenció en comptes d’haver fugit en un exercici de prestidigitació impressionant. No va passar res i es va celebrar el ple i l’esbufec de descompressió dels socialistes es va poder escoltar a quilòmetres de distància. Tot va succeir com estava previst i el candidat es va convertir en el nou cap de l’executiu català.
Un any després, els dos líders polítics s’han vist personalment. Tothom coincideix a assegurar que fins aquesta setmana no es coneixien de tu a tu, perquè els càrrecs que ocupaven l’un i l’altre no feien necessari aquest contacte. S’han reunit, a Brussel·les, però si hem de fer cas d’allò que no han dit després de la trobada, no haurien parlat de res més enllà de «com estàs», «què tal la família» o «es menja bé a Waterloo?». És evident que van parlar i que van discutir temes transcendentals, però no els van voler explicar, perquè en política les coses funcionen així. Públicament, la trobada era una escenificació, una foto, un símbol important i poca cosa més. Internament, ja és una altra història i l’anirem coneixent en petites dosis, en funció de què interessi al PSC o a Junts o fins i tot al PSOE. I en algunes coses fins i tot ens diran la veritat.
Serà més fàcil per a tots nosaltres interpretar què va passar en aquella reunió, a mesura que es vagin produint els esdeveniments. Si Junts per Catalunya canvia l’estratègia, si hi ha acords en pressupostos, si les negociacions al Congrés i al Parlament són més fluides... En definitiva, si el partit postconvergent deixa d’embolicar la troca en alguns assumptes. I si algun dia Pedro Sánchez s’avé a reunir-se amb l’expresident de la Generalitat. Aquesta és la foto que busca Puigdemont des de fa anys i que encara no ha aconseguit. Aquest és l’últim missatge que vol enviar a la societat; fer veure que és ell qui domina el relat i que és qui mana en la relació de necessitat mútua. Potser ho aconseguirà, però més enllà del símbol, només li servirà per a la seva restitució, per poder dir que ha tornat sense causes pendents, que ja serà una victòria per a ell.
Per aquesta raó, la reunió amb Salvador Illa és només un primer pas, un preparatiu per a la que s’haurà de fer amb Pedro Sánchez. El PSOE ja ha tastat la reacció i no s’ha produït cap escarafall. El globus sonda ha funcionat. Ara només és qüestió de temps i quan Puigdemont pugui exhibir el símbol haurà estat restituït, podrà tornar i es podrà ret irar, que és el que en realitat vol.
