Opinió
L’estelada del Bisbal Bàsquet
Després de cinc anys, aquesta temporada el Bisbal Bàsquet no lluirà l’estelada que, hàbilment, havia integrat al disseny de la seva samarreta. La Federació, que ja els havia pres la matrícula de feia temps, no va acceptar aquest estiu cap de les propostes que van presentar des del club al·legant una modificació de la normativa de màrqueting per adaptar-la a la llei de l’esport: ni motius polítics ni religiosos. Sobta que a aquestes alçades de la pel·lícula encara hi vulgui haver censors, com aquells que retallaven els petons de les pel·lícules en el franquisme, o qualsevol cosa no afí al règim.
Jo penso que cada club és lliure de poder posar a la samarreta el que li doni la gana. I això va pels que, com el Bisbal, hi volen una estelada, com per si un altre hi volgués un peix, l’Elvis Presley o la bandera de la UE. En cinc temporades el Bisbal mai havia tingut cap problema en cap pista.
La realitat és que tot i els cants que esport i política s’ha de separar, van estretament lligats. I a Catalunya això se sap prou, i sempre, sortint-hi perdent. De Fresno, quan la Federació d’hoquei va estar a punt de ser reconeguda, fins a l’estelada del Bisbal. Fa gràcia, a més, que només s’acusi de fer política amb l’esport als catalans. Què fan Alonso i Carlos Sainz, què feia Rafa Nadal, i de quina forma es viuen les victòries de la Roja de futbol, qüestió d’Estat quan es tracta de treure pit?
I tot això, en un cap de setmana sense futbol. Sense futbol de Primera, precisament, per la matraca dels partits de seleccions que un cop al mes, fins Nadal, apareixeran per avorrir-nos. Això sí, almenys el Girona no perdrà.
